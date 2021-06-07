調動收費台《鬼上你架車》J2播撼ViuTV

方力申及唐劍康主持的《鬼上你架車》，上月7日在收費平台myTV SUPER上架，每周五更新一集，每集邀不同嘉賓搭車講鬼故事，首集嘉賓是高海寧，今晚11點會在J2首播。

【明報專訊】ViuTV新節目《造美人》與《調教你MIRROR》今晚分別在9時半與11時首播，5月初該台的《ERROR自肥企画》殺出血路，獲關注並贏口碑，今次再出王牌《調教你MIRROR》，拍攝期間已引起熱話，被認為是搶收視之作。無綫也不敢輕敵，將正在收費平台myTV SUPER播放的《鬼上你架車》，安排今晚起、逢星期一至五晚上11時在J2台播出，跟ViuTV《調教你MIRROR》正面交鋒。

無綫副總經理曾志偉曾表示，ViuTV跟翡翠台的收視有大距離，ViuTV節目題材偏門，論收視只可跟J2相比。有見及此，今晚翡翠台11時播晚間新聞不變，戰線移往J2。《鬼上你架車》由方力申及唐劍康（當奴）主持，每集邀請不同嘉賓，齊齊在車上講鬼故事。

方力申昨晚出席《開心大綜藝》直播時表示，myTV SUPER的收費節目如受歡迎都會改到J2播放，已非首次。他說︰「我們當然想更多人看到節目，如由收費台變為免費台播出，我和當奴當然很開心，也對得住現身節目的嘉賓。（知否節目調到J2播？）我當然不知道。（會否怕友台節目收視比你好？）不怕，我是運動員，屢戰屢敗，屢敗屢戰，輸多過贏，做好自己就得。我已做好了，節目已拍完。」他又透露《鬼上你架車》籌備添食拍第2輯。

記者：林祖傑