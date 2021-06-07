「登六」鄧浩光參與環島游先問准方力申

【明報專訊】方力申（小方）和鄧浩光昨日以舊生兼前港隊游泳代表身分，返母校聖若瑟書院出席「若瑟環島游」籌款啟動禮。小方繼前年以10小時43分6秒完成「香港環島泳45公里慈善挑戰」後，再度挑戰45公里環島泳，將於11月率領10隊聖若瑟書院舊生以接力形式環繞港島游一周。

小方表示今次是接力形式，表面上看似比之前獨自完成45公里輕鬆，其實不然；他稍後可能要到日本採訪奧運，加上隔離時間，前後已沒了兩個月，「對游水運動員來說，兩個月無練水，便要用4個月去練習重拾水感，所以我都擔心自己能力，但母校需要，當然要出一分力」。小方稱歡迎大家去其泳會練水，又幽自己一默：「不止是女明星可以來游，男仔我們都歡迎的。」他稱疫情初期曾想過挑戰由香港游去澳門，但澳門封關所以打消念頭，「我不想游到過去，他們不給我上岸，又要游回來，那怎麼辦」。

久未露面的鄧浩光即將「登六」，但依然很弗。他表示兩年前辭退工作，現是退休人士，打趣謂快可享用兩元乘車優惠，撞正疫情也多了時間照顧家庭。問他會否參與環島泳？鄧浩光笑言要看小方，他稱自10多年前教曉女兒後已甚少游水，平時最多是在酒店游兩個塘再歎杯啤酒，「如果小方對我這個Uncle有信心，都希望出一分力。現時距離環島泳還有時間，要練水都可以」。鄧浩光表示仍有戲癮，若有合適工作和劇本都有興趣，「『登六』都不是太老，有得做就做啦」。

記者：陳釗