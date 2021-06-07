網台「試當真」未悼六四遭網民抨擊 游學修：唔主張直接表態

王宗堯於社交網上載新相，有網民誤以為是游學修。（網上圖片）

【明報專訊】「六四事件」32周年，雖然沒有維園燭光晚會，但香港演藝界不乏人在網上悼念，包括林夕、黃耀明、何韻詩與杜汶澤等。有網民在討論區批評網台「試當真」，還有早前陷顏色爭議的組合MIRROR等沒有表態。前日「試當真」主要成員游學修、許賢、蘇致豪開live就事件公開回應，游學修表示「試當真」由開台至今也不主張直接表態，他們相信以作品跟觀眾溝通。對「試當真」的回應，有網民留言支持，但王宗堯提及游學修時，以「佢唔方便表態」來形容對方，並附上3個無眼睇的emoji。

娛樂組

游學修、許賢與蘇致豪在「試當真謝票場 第32週」開live，游學修表示上周五六四後，留意網上有些討論，他們有需要一次過講清楚，所以要回應。

游學修說：「『試當真』由開台至今都係唔主張直接表態。今時今日的社會已經未必容許，但係『試當真』仍然相信，每個人應該有出聲或唔出聲的自由。」

他們表示不會亦沒有權阻止「試當真」的幕前幕後出聲或唔出聲，他們亦相信一個創作者或一個人，有自己的立場與價值觀，有靈魂的創作者，會在他有靈魂的作品中反映出來。他們更相信以作品跟觀眾溝通，並重申不主張直接表態。

找適合時間搞笑

游學修表示在6月4日「試當真」原本在Ig story搞最受歡迎短片獎的決賽，但覺得當日在這個氣氛下不想出這個post，所以當日沒有出Ig story。往後日子，他跟團隊也會留意，不希望在不適合的時間娛樂或搞笑。

游學修向一直支持「試當真」的觀眾說：「無論在網絡上經歷過『學舌鳥』、『CapTV』、『金剛Crew』，我們都好清楚自己做緊乜嘢，現在『試當真』都清楚做緊乜嘢。」前日的直播只做了4分鐘左右便結束，他們表示因近日有不同事件發生，沒心情在鏡頭前嘻嘻哈哈，所以到此為止。

王宗堯表態無眼睇

有網民留言支持「試當真」，有人稱由「CapTV」開始支持他們，並說：「你哋嘅努力大家有目共睹，𠵱家環境凶險，希望你哋平平安安健健康康。」又有人表示：「希望你哋唔好畀啲閒言閒語影響，繼續努力創作，大家明嘅就會明。」不過亦有人質疑是否個別人可以有「不表態的自由」？

昨日王宗堯在社交平台上載拍劇的造型照，有網民笑稱以為是游學修，王宗堯回應：「唔好話佢啦……佢唔方便表態。」並附上3個馬騮仔掩眼的emoji。