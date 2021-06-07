陶禧玲獲「暖男爸爸」帶入戲 胡子彤恨被偶像鄭中基糟質

【明報專訊】胡子彤與陶禧玲（Carol）為新導演馮智恒（Alan）執導的電影《遺愛》宣傳，該片是香港「首部劇情電影計劃」得獎作品，獲香港電影發展基金撥款資助約500萬元攝製，Alan表示500萬在現時不足夠拍一部戲，感激鄭中基（Ronald）零片酬接拍，胡子彤、Carol亦只收友情價參與，團隊亦仆心仆命慳成本，以行動支持新導演。

胡子彤向Ronald表白

談到Ronald無條件付出，開工有沒有獲「阿哥級」優待呢？Alan大讚Ronald是真正值得尊重、敬佩的阿哥，比自己更勤力，他說：「試過拍拍吓，我都攰，要飲水唞一唞，Ronald原來在我身後，睇工作人員擺錄影機位，研究點演。其實他開戲前剛做完演唱會，只得一星期做準備工夫，但他背晒劇本，並已構思如何演出，難能可貴。」

胡子彤自爆是Ronald粉絲，今次能跟偶像拍戲心情緊張，可惜只得一場對手戲，羡慕Carol與Ronald多對手戲，Alan說：「Ronald知道跟胡子彤合作，第一個反應是『呢個𡃁仔經常學我唱歌』。」胡子彤即公開表白：「Ronald哥，我等你。希望下次可以再跟他合作，做乜都得，不介意扮演同性戀，拍笑片被他糟質都可以。」

難忘跟陳漢娜打鬥

Carol表示做戲經驗淺，拍攝一場自白戲，心情緊張，全靠Ronald護航，她說：「他有時會搞笑，又是暖男爸爸，畀意見我，又做足表情帶我入戲，導演一take收貨。」

胡子彤戲中跟陳漢娜扮演一對，因感情出問題，留下Carol飾演的遺孤，胡子彤難忘和陳漢娜拍打鬥戲，甚為激烈，並說：「我要用力捉住陳漢娜，佢隻手又紅又瘀，佢猛摑我面，NG了20幾次，要搽粉遮掌印。」故事取材自真人真事，Alan形容只是用了廿幾年前的恐怖殺人案做啟發點，想帶出社會需要多點關懷，減低悲劇發生。

記者：鍾一虹

胡子彤/髮型：Keith@O4

化妝：Bon Bon@MOD makeup academy

服裝：Club Monaco（胡子彤）、nila_room（陶禧玲）