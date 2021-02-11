《調教你MIRROR》開播 12子被梁祖堯暗中觀察

【明報專訊】ViuTV的王牌節目《調教你MIRROR》昨晚首播，集人氣男團MIRROR 12子接受導師梁祖堯（阿祖）調教，節目未播先哄動。首集是花姐跟阿祖商量調教MIRROR，因為他們是《造星》入行，沒經歷過，故容易迷失走歪路。阿祖初接觸MIRROR，感覺是各人的質地與目標不同，好難調教。

碼頭集合 Lokman遲大到

MIRROR在不知情况下展開拍攝，在碼頭集合時，阿祖偷偷在旁觀察相處與對話，稱眾人慣對鏡頭說話表面，隊長Lokman遲大到，Stanley上前安慰亦被指廢話。第一集內容未入戲肉，接着他們要在梅窩相處12日，「困獸鬥」見真性情，誰的行李有絲質底褲，入營也被翻出來。阿Jer感覺比《造星》真人騷更真人騷。

20集節目有感動與輕鬆場面

宣傳片中見多名成員在鏡頭前爆喊，經理人花姐也說看了前9集已喊到死。監製楊任豪稱觀眾不要錯重點，一班男生喊有感染力，但這是節目的一部分。20集節目中有感動也有輕鬆場面，最重要是看到MIRROR的成長與內心。

傳冠名價搶高達200萬

有報道《調教你MIRROR》的冠名贊助價搶高達200萬，平均每集10萬元，比目前TVB最高收視節目《愛．回家之開心速遞》冠名贊助價平均每集3萬多元高近兩倍。楊任豪笑說：「唔清楚，都係公司市場部同事努力，我拍節目時沒受惠，製作費都係要慳住用。」

娛樂組