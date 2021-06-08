尤聲普設靈 羅家英哭崩不捨師兄

【明報專訊】粵劇大老倌尤聲普上月中離世，享年89歲，昨日在世界殯儀館設靈，今日完成大殮儀式後，靈柩奉移歌連臣角火葬場火化。靈堂佈置簡潔，兩旁掛上祭帳，橫匾寫着「福壽全歸」。遺孀潘慧玲悲痛哀傷，心情仍未平復，需兒子和親友安慰，其粉紅色心形花圈放在靈堂正中央，兩旁是兩子的心形花圈。

尤聲普在粵劇界地位崇高，師弟羅家英（家英哥）與太太汪明荃（阿姐）、阮兆輝與兒子阮德鏘、尹飛燕、周聰玲、黃夏蕙、劉千石及李龍等前來拜祭；白雪仙、梅雪詩、陳寶珠、霍啟剛與太太郭晶晶、特首林鄭月娥、政務司長張建宗等送上花圈悼念。

汪明荃相伴安慰

家英哥在靈堂傷心激動，哭成淚人，不斷用紙巾拭淚，阿姐全程在旁安慰，兩人亦有到內堂瞻仰遺容。待家英哥心情稍平復後，兩人一同受訪。阿姐稱家英哥跟尤聲普拜同一師父，是師兄弟關係，她與尤聲普自1983年合作《天仙配》後一直也有合作。對於尤聲普離世，阿姐也感突然，以她所知，尤聲普是因不適入院，4日後便走了，也不知原因。家英哥哽咽說：「我哋做了一世兄弟，突然就走了，剩下我一個，好不捨。」

羅：現在有不懂不知問誰

家英哥稱跟尤聲普有很多難忘回憶，他16歲認識對方，一起為粵劇界創作和傳承做了很多，也從對方身上學到很多，大家可謂亦師亦友，「我有什麼不懂都會問他，現在我再有不懂，不知可問誰了。他的離去，是香港粵劇很大損失」。家英哥稱尤聲普沒幾個徒弟，但非常肯教人，只要你肯問，他便盡心教。阿姐大讚尤聲普這10年創作了不少屬於他自己的角色；家英哥亦稱對方是繼梁醒波後的「丑生王」，最成功反串扮女角。

記者：陳釗