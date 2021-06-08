邀梁詠琪鄭中基演賀歲片 吳君如讚呂爵安無偶像包袱識搞笑

【明報專訊】由吳君如、鄭中基、梁詠琪及MIRROR成員呂爵安（Edan）主演的賀歲片《闔家辣》昨日在元朗舉行開鏡拜神儀式，君如老公陳可辛現身支持。身兼監製的君如甫出場即高呼︰「正呀，有工開！」她透露電影改編自新晉導演鄭晉軒一家在疫情下的故事，她跟鄭晉軒相識於一頓火雞餐上，「陳可辛拉我去宴會吃火雞餐，同場鄭晉軒講了他一家人在疫情期間發生的事情，笑中有淚又勵志，於是邀鄒凱光幫忙寫劇本，足足搞了半年」。

鄭︰不收片酬但分紅

吳君如表示女主角要靚女，又要識演戲和有喜感，梁詠琪是不二之選，「幾年無見梁詠琪，相約交劇本時曾一度擔心，好彩她仍是天然美。她當晚睇完劇本已答應演出，但鄭中基就要兩日，因他完成演唱會後昏迷了一日」。鄭中基一向支持本地製作，今次亦不收片酬，他笑說︰「不收片酬但分紅。我的心態是太耐無戲開，大家趁機敘舊吹水，今次有新人Edan加入，我教他吹水。」初登大銀幕的Edan面對3名演得又吹得的前輩，坦言有壓力，抱着學習心態。吳君如說︰「是我跟你學嘢。」她大讚Edan好過很多「小鮮肉」，沒偶像包袱，連跨性別角色都肯演。

吳君如戲中跟Edan有很多親密戲，至於親密程度，她大賣關子，只透露他們4人是一家人，無分彼此，親密亦有很多種，透露Edan最擔心拍喊戲，不過已叫對方放心，因有很多高手在場。吳君如透露找Edan演出的原因，因看過對方的搞笑片，覺得好好笑，但因角色還要演感情戲，於是邀對方試鏡，笑說找Edan都擔心︰「MIRROR咁紅，試MIRROR鏡，作死！」

記者︰柯美

攝影︰劉永銳