《RM》離別在即 李光洙哭着讀信

李光洙（左）在上集《Running Man》被罰洗碗，當他聽到這是最後一次接受懲罰，倍感難受。

宋智孝（圖）與李光洙情同姊弟，不捨對方離隊而傷心得淚流滿臉。

【明報專訊】韓國SBS電視台長壽綜藝節目《Running Man》（RM）成員李光洙，早前宣布退出節目，結束長達11年的主持生涯。他在上月底錄影最後一集，定於下周日（13日）播出。電視台前晚率先播出預告片段，只見李光洙哽咽讀出告別信，其他主持難忍離別之情，流下傷感的眼淚，場面感人。

文：蘇珮欣

《Running Man》前晚播出最新一集，亦是李光洙於今年4月宣布辭演《RM》後，首次參與錄影，在節目中，各人均以李光洙即將離開《RM》當笑話，藉此緩和傷感氣氛。節目播畢後，播出下集預告，確認這是李光洙最後一次以主持身分演出。

最後一次接受懲罰

預告片長約1分47秒，講述李光洙、金鐘國及池石鎮因為任務失敗而接受懲罰，被迫留在廚房清洗所有餐具。當他們洗碗時，池石鎮看着李光洙說：「這可能是你最後的懲罰，下周就要離開了。」光洙聞言未有回應，一邊洗碗一邊努力擠出笑容，在旁的金鐘國為了化解尷尬氣氛，指摘池石鎮胡亂說話。

接着播出李光洙在11年前首度亮相《RM》，在雨中自我介紹的片段。然後鏡頭一轉，李光洙哽咽讀出手中的告別信：「非常感謝大家，真的很抱歉。」圍坐一起的拍檔表現傷感，跟他感情要好的宋智孝更是哭得雙眼通紅。

囚衣編號「3991」

據悉李光洙在預告片中穿著橙色囚衣，上面寫着「3991」數字，正是代表他從2010年7月11日至2021年6月13日，一共主持《RM》3991日，別具紀念意義。

李光洙於4月底宣布，由於去年撞車腳傷未癒，難以兼顧復健和拍攝工作，跟劇組和其他主持商討多時，決定退出《RM》，往後將會專心拍戲。SBS電視台至今仍未公布接替李光洙的人選。

提起李光洙，早前完成電影《沉洞》及《海盜2：鬼怪旗幟》拍攝工作，預計今年內上映。另一方面，今年初有傳他將接拍韓劇《英雄》（Hero），成為他繼2018年主演《新紮散仔》後，相隔3年再次回歸拍劇。