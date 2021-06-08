【開箱】《鹿角男孩》 愛在瘟疫蔓延時

基斯頓康費利扮演半人半鹿的主角格斯，造型和個性都可愛，令人忍不住想保護他。

【明報專訊】疫症、口罩、病毒、強制隔離……熟悉的辭彙和畫面，在鏡頭前後同時出現，感覺既真實又虛幻，說的是影視串流平台Netflix原創劇集《鹿角男孩》（Sweet Tooth），以美國經歷「世紀戰疫」為背景，人類恐遭滅絕之際，「半人半獸」嬰兒潮出現，到底是病毒催生怪胎？抑或天使降世拯救人類？

羅拔唐尼夫婦監製

《鹿角男孩》改編自DC同名漫畫，卻由Marvel超級英雄「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）夫婦攜手監製，他倆接受外媒訪問時表示，要把原著的暗黑風格砍掉重練，減少血腥暴力情節，加強人性和希望，務求令到新劇適合親子欣賞。事實上，此劇目標已達；問題是，漫畫迷未必接受。都說針無兩頭利。

故事發生在現代，美國受到致命病毒H5G9威脅，死亡率不斷上升，這場世紀戰疫，人類稱為「大崩潰」。正如劇中旁白所說：「疫情一點都不平凡，平凡的生活也將一去不返。」放諸今時今日，難免感受尤深。

救人無數的醫生阿迪，面對染疫妻子拉妮束手無策；同一時間，醫院產房驚現大批「半人半獸」初生嬰兒，他們擁有人類的身體，同時出現鳥獸的特徵。究竟是病毒首先出現？還是「半人」更早降生？科學家亦無法提供答案，只知這個現象，成了當代最大謎團。

「半人半獸」千里尋親

另一方面，單親爸爸為了保護「半人」兒子格斯，於是逃入森林深處，10年來過着隱居生活，直至某日獵人誤闖林內，寧靜世界從此崩潰，爸爸受到病毒感染而死，格斯亦險遭獵人擄走，幸得「大個子」仗義相救，擊退壞人並陪他出發到科羅拉多州，踏上千里尋母的冒險旅程。

此劇主線是《美麗男孩》童星基斯頓康費利（Christian Convery）扮演「半人」格斯，在《權力遊戲》黑人男星儂索阿諾斯（Nonso Anozie）飾演獵人「大個子」陪伴下，展開尋根之旅。兩人互動相當溫馨，時而令人會心微笑，時而感覺驚心動魄，尤其是聲稱要保護「半人」的動物軍團出現後，人性衝突更加明顯。

童星可愛鹿耳有趣

年僅11歲的基斯頓，全劇表現出色，曾經參演《魔鬼神探》、《毒魔》及《烈火湊仔公》等超過20齣影視作品，演出經驗跟儂索不遑多讓。他扮演格斯擁有一對鹿角和長耳朵，後者能夠跟隨情緒而上下擺動，對於他演內心戲有極大幫助，加上視覺效果非常逼真，感覺可愛又有趣。

《鹿角男孩》還有其他副線，例如任職心理輔導員的艾米，在「大崩潰」後決定跑到動物園，並把園內禽畜釋放，還牠們自由之餘，並領養「半人」溫蒂，後來更組織「半人」保護區；阿迪為了治好拉妮，努力研究解藥，最後發現格斯才是謎底所在。

編劇巧妙地透過疫情和「半人」的關係，成功把幾條故事線結合一起，究竟格斯能否母子團聚？在此不贅，只可說是結局出人意表，劇集亦為觀眾提供反思空間：對於人類來說，病毒當然可怕，然而易地而處，大自然卻因病毒肆虐，人類停止破壞，萬物得到喘息機會，生機盎然。