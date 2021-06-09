無綫ViuTV綜藝撞題材 同期鬥查案 張建聲硬撼方力申：憑熱誠吸觀眾

張建聲（左）與談善言（右）均不知兩台的綜藝節目撞題材，認為各有各做，最緊要觀眾睇得開心。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】無綫及ViuTV展開電視大戰，鬥得如火如荼，眼見由歐美興起到中、韓、台的Live action role-playing game（LARP），真人角色扮演遊戲模式節目大行其道，韓國JTBC綜藝節目《Crime Scene》深受觀眾歡迎，無綫上月公布製作綜藝節目《死因有可疑》，昨日ViuTV亦為同類綜藝節目《嫌疑事件簿》舉行記者會，兩台更齊齊安排於下周一（14日）起，晚上10時半同時段播出，惹來網民激烈討論。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

無綫首席創意官王祖藍上月錄影《死因有可疑》時，表明重回無綫前已開始籌備這個節目，更安排以方力申帶領郭子豪、張秀文、何廣沛、游嘉欣等玩查案遊戲，嘉賓還有周柏豪及鄭融。ViuTV的《嫌疑事件簿》就集合一班電影、舞台劇演員、歌星、網紅，包括張建聲、陳凱詠（Jace）、談善言、黃溢濠、歐鎮灝、李炘頤、顧定軒、陳海寧（Dee姐）、湯駿業、梁雍婷、米露迪、麗英及易健兒擔任主持及嘉賓，陣容鼎盛，但觀眾未看節目破解奇案，先紛紛舉證破解ViuTV有否抄襲無綫之嫌。

3月中開拍 不知撞題材

對於被指抄襲無綫，張建聲及談善言均不知兩個節目撞題材，張建聲說：「如果兩個節目都咁精彩咪得囉，何必比較呢？最緊要觀眾睇得開心，演員又玩得開心，最緊要呢個世界有得揀。」談善言亦澄清：「我們3月中已開始拍，拍到上星期先拍晒。」

張建聲表示沒有考究過有否抄襲無綫，亦無問過製作組，只做好份內事。問到節目可有比無綫優勝之處？他說：「我sell經驗啦。一班演員騷到好認真的一面畀大家睇，我好鍾意這份熱誠。」

會看對家節目當交流

對於被網民指他惡鬥方力申（小方），張建聲說：「點敢呀？我又唔識游水。小方游水咁快，你話我增肥就叻啲啫。無得鬥，唔使鬥，各有各啦。最緊要開開心心，我都會睇他們的節目交流一下，peace。」談善言亦表示會留意對方的節目有何優勢，這樣才會有進步。

Jace與曾傳緋聞的顧定軒於節目中演查案伙伴，但為了認真玩，私下不會互通消息。Jace稱也知道無綫有同類型節目同時段播映，但沒有想對撼問題，她說：「我覺得兩邊都有類似節目幾好，其實我們年頭已經試鏡及籌備，好早已開始拍攝，應該沒有抄襲成分。」

Dee姐讚193搞笑靚仔

Dee姐透露節目中要跳舞，特別向阿Dee（何啟華）請教，並解釋不請教緋聞男友193（郭嘉駿），因阿Dee才是舞蹈達人，她不知193跳舞得唔得。

對於193新歌《睡到三點》被批評唔好聽，他在社交網發文反擊，問可會和193一起「睡到三點」大力支持對方？Dee姐一臉尷尬說：「最近工作都忙，無睡到3點好耐。其實我無留意這件事，一回家就瞓覺，不過我認識的193是個很努力的人，他搞笑和靚仔是真的，但我覺得他有更加多的優點讓人發掘，希望大家會慢慢留意到。」問到與193是否真的拍拖？她說：「感情事當然不回應，聽講偶像都不可以講感情事，我都想做個偶像。」

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