《造美人》首集7參賽者登場 黑馬胡靄琪「新樣」網上泄密

【明報專訊】ViuTV真人騷《造美人》前晚首播，16名參賽者經首輪淘汰，入圍的12人展開改造工程。第一集有7名參賽者率先登場，其中26歲胡靄琪（OK）被網民封「女版專家Dickson」，被視為黑馬。OK被主持人強尼問返工是什麼look？她稱打扮很浪費時間，並說：「戴副眼鏡、搽防曬就得喇，每日都著住件死人公司制服，換件衫同褲就上去，咁鬼遠，我淨係來回着畀大家睇呀？又出汗，搞到塊面出晒油，咁我為乜啫？」自覺樣貌ok的她，稱可以再靚啲，說話直接的OK對話期間還笑到喊，被網民大讚率真又富娛樂性。

身兼主持兼評判的強尼稱OK的言行「刻意」，並說：「其實她築起圍牆保護自己，怕被人看到內心。 」OK順利入圍，叮囑她一定要聽專家意見，最重要是聽自己內心的說話。 網民大讚強尼果然是「全能強尼」，他對OK的分析好透徹。

參賽者需「清理」社交網

參賽者跟製作組有協議，她們改造後的「新樣」要暫時保密，保持神秘感。大部分參賽者也將社交平台「清理」，但OK卻不慎泄密，日前她以「新樣」跟朋友合照，淡妝的OK樣子清秀，真的不俗。節目監製曾昭隆對OK泄密，笑說：「佢係世外高人，沒法子。」

節目安排一班素人成為「Mean精團」，以毒舌批評一班未改造的參賽者，財經專欄作者渾水（黃兆祺）參與其中，曾昭隆稱「Mean精團」是工作人員找身邊直腸直肚的朋友參加，只在初選出現。

娛樂組