47歲篠原涼子再傳婚變 辯稱防疫與巿村正親分居一年

篠原涼子去年過着獨居生活，日媒指她婚姻亮紅燈，事務所則解釋與疫情有關。

【明報專訊】日劇《超級特派員》47歲女星篠原涼子，去年被揭發與72歲夫婿兼《集團左遷》男星巿村正親分居，當時女方解釋，由於疫情肆虐，為了工作和家人健康著想，唯有搬到別處暫住。最新一期日本雜誌《女性自身》跟進報道，篠原涼子與巿村正親已經分居一年，再度傳出二人婚姻亮起紅燈。

文：蘇珮欣

篠原涼子與市村正親結婚接近16年，目前育有兩子。據《女性自身》去年8月報道，篠原涼子突然搬到距離寓所約10分鐘車程的大廈獨居，夫婿繼續與兩子同住。當時女方一度否認婚變，聲稱忙於拍劇，片場人多高危，假如自己確診，恐把病毒傳染家人，唯有暫時分居，待劇集拍畢便會回家共聚。

趁夫不在回家探子

今期《女性自身》跟進報道，篠原涼子至今仍與丈夫及兒子分居，情况已持續一年。記者目擊篠原涼子上月某日收工後，拿着啤酒及食物返回獨居寓所；巿村正親則被偷拍接送兒子上學的照片，身為母親的篠原涼子並未出現。據消息人士指，篠原兒子已經適應這種「單親」生活，加上有保母照顧，生活不受影響。

盛傳婚變的篠原涼子，上月亦被偷拍到帶着美食回家探望兒子的照片，但她刻意選擇丈夫不在家的時候出現，難免令人懷疑，分居內情並不簡單。

篠原涼子所屬事務所承認，夫婦倆仍然分居，原因依然不變，是為免家人受到感染，又指疫情延續，她主演NHK電視台晨間劇《小女侍》被迫延長拍攝時間，直至今年4月才煞科，最近又忙於拍攝影視串流平台Netflix原創劇集《金魚妻》。事務所強調夫妻並無不和，待拍攝工作完畢後，篠原涼子便會回家共聚天倫。

丈夫開工毋須避疫？

報道又指，巿村正親雖已年屆72歲，但疫情期間依然工作不斷，去年一口氣接演5齣舞台劇，又參演電影版《魯邦的女兒》。據相關人士透露，篠原涼子與巿村正親分居一年，根本與疫情無關，其實是女方喜歡自由，覺得一個人生活較為舒服，加上她亦不停開工，所以才會分開生活。

不過，有傳巿村正親雖然支持篠原涼子演戲，卻也希望她能抽空陪伴兒子成長，可是女方事業心重，加上她愛杯中物，經常喝到爛醉，對維繫夫妻感情亦構成影響。