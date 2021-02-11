被梁祖堯調教 酒後吐真言 MIRROR求刪片瘋狂爆粗

【明報專訊】ViuTV節目《調教你MIRROR》是話題作，邀得梁祖堯擔任導師，調教出道兩年半的男團MIRROR，噱頭十足。拍攝過程中，12子均放下偶像包袱回復真我，最真實的一面何止爆喊場面，還有舉杯暢飲至面紅及未知會否播出的爆粗鏡頭，保證「鏡粉」從未見過。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

梁祖堯跟MIRROR其中6名成員柳應廷（Jer）、邱傲然（Tiger）、李駿傑（Jeremy）、邱士縉（Stanley）、王智德（Alton）及陳瑞輝（Frankie）分享拍攝過程時仍十分回味；節目中經理人黃慧君（花姐）向梁祖堯逐一點評12子，梁祖堯大爆花姐在大隊出發前，於車內跟他對話足足講了一個下午。至於節目完結後，12子有否改變得更好？他說要問花姐，不過見花姐在MIRROR演唱會的態度，似乎已有答案，花姐確實比以前更放心和放手，梁祖堯說：「作為香港最炙手可熱的男團，沒可能無偶像包袱，每次工作都要戴住面具，慢慢忘記了自己是什麼人，今次是希望他們能做回一個有血有肉的人；其實要尋回赤子之心並不容易，希望在今次能讓觀眾見到他們最真實一面。」

梁：我是沙律醬 他們是材料

梁祖堯之前在節目《調教你男友》負責調教一班素人，今次在《調教你MIRROR》要調教熱爆男團，他稱分別在於壓力：「上次壓力較細，因大家不介意一班素人最後是否成功；今次就有一種必定要成功的壓力，但我睇得好開，講真，又不是太認識他們，只在工作上跟Frankie合作過，還有在《全民造星3》經常見到Stanley；心想只是工作，得就得、唔得就算，有些逃避的心態，而這心態亦延續下去，因無得強迫，要靠他們自己，我只是沙律醬，他們才是材料。」

晚晚飲酒傾偈 成員自爆有誤會

梁祖堯表示原本這節目以12名成員放假吃喝玩樂，大家傾吓人生，從中再看看有什麼要調教作藍本，而飲酒是他的興趣，便一班人晚晚食好嘢、飲酒傾偈，他說：「原本有些話題，花姐和製作組開會時講明唔掂得，例如成員之間的誤會、有些不和的情况，怎料有晚大家竟說了出來，稱已解開了一些東西，即是以前有誤會啦！就變相先斬後奏開了綠燈。」他笑稱12名成員完全不知發生什麼事，就連行李都唔知點執，他是刻意將所有安排徹底保密，就算連花姐也不知，免花姐漏口風給成員知，他說：「開會時我還刻意隱藏，聲稱拍什麼也未定，連花姐也覺得有可疑。不過花姐也很放手，讓我盡情去調教，這件事要有很大的信任，但我們有一個規矩，就是成員講完又不想播出街，就講句粗口。」

6子笑Edan無人性 盧瀚霆最感性

6名成員均承認經常用講粗口這招，節目中差不多每名成員都爆喊過，他們異口同聲指喊最勁非盧瀚霆（Anson Lo）莫屬，更喊到發出怪聲，十分感性。對於呂爵安（Edan）全程表現冷靜，6名成員均取笑Edan無淚腺、完全無反應、無人性，連眼紅都無，其他成員喊緊，Edan還在笑。梁祖堯剖析道：「我明白Edan為何這樣，因為他將自己保護得好嚴謹，但又未至於人格分裂。」

化妝：Rainbow Chung、Giann Cheung @AnnieG.Chan Makeup Centre

髮型：Denny Ku、Man Chan、Harris.L@CHIC Private I Salon

造型：PIPA Creative

服裝：COMME des GARÇONS@I.T、Soph.@I.T、HBX、Kenzo、I.T、BEAMS、Christian Louboutin

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