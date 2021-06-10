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Tiger清楚自己隊中位置

文章日期：2021年06月10日

【明報專訊】Tiger笑稱節目中最大得着是玩獨木舟沒有搽太陽油，得到一個背心印，他說：「當然是了解到其他成員及自己，以及自己在隊中的位置，這很重要，清楚自己才可一路和這個團隊行落去。」

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