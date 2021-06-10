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Stanley自覺太重保護色
文章日期：2021年06月10日
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（攝影：劉永銳）
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【明報專訊】Stanley認為能重新認識自己，發覺之前原來有很重的保護色，只想令觀眾更加喜歡，超介意別人怎樣看自己，其實不應該這樣。
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