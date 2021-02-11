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Alton望MIRROR變真實

文章日期：2021年06月10日

【明報專訊】Alton表示節目能令他獲得真我，自覺MIRROR入行受到很多洗禮，或多或少夾雜着很多真真假假言行，可能對住大家都有一點假，認為眾成員覺得自己變得真實，MIRROR才變得真實。

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