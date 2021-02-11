ERROR為《保鑣救殺手2》宣傳片配音 193提議保錡做沙律俠

【明報專訊】組合ERROR人氣勁，工作不斷。他們首次「進軍」荷李活，獲邀為西片《保鑣救殺手2》的宣傳片搞鬼配音，獻出無制限、無底線的演出。《保鑣救殺手2》演員有《死侍》賴恩雷諾士、《復仇者聯盟》系列森姆積遜等。ERROR對於這次特別企劃，保錡誇下海口說：「我覺得我哋今次配音做得好好，前無古人、後無來者！就算專業配音員，都配不到我哋呢個成就，因為專業配音員絕對唔會咁配，實在太勁！」193（郭嘉駿）有點保留：「我唔夠膽好似保錡咁講，呢個只係代表佢嘅立場！」肥仔（梁業）亦說：「有咩網絡言論就攻擊保錡，記住係佢一個人講！」阿Dee（何啟華）總結：「呢個配音好有feel！」

ERROR都是《保鑣救殺手》忠實粉絲，肥仔說保錡可以做曱甴俠！193有抵死提議：「叫保錡做沙律俠，淨係食沙律，係咁食，一食沙律就有力！」肥仔與阿Dee大笑，保錡無力招架道：「係呀，素食主義！」阿Dee提出《保鑣救殺手》如開第3集，應拍個香港版，成本夠低。肥仔說：「食個戲名，叫《保錡救殺手2》，下一集就是《保錡救殺手3》！」193說：「我就係嗰個『殺手3』，保錡唔係保鑣，其實係保安！」

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