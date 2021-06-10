太極為紅館騷變身「90後」 雷有輝爆隊友朱翰博出蠱惑

【明報專訊】太極樂隊將於8月7日及8日在紅館舉行兩場《Rainbow After Rain演唱會》，日前隊友開會討論新一輯廣告，決定以動畫形式拍攝，眾人的容貌4秒後慢慢變老36年，成為真正的「90後」（90歲後）。

主音雷有輝大爆隊友朱翰博（Ricky）出蠱惑，要求設計師幫手出術：「我哋每個都變90歲嘅樣，得他揀張後生相，睇落跟𠵱家無咩分別，可能他都知自己擺唔耐，未必有90歲命掛？其實變老好容易，做少幾次Mask、不化妝都可能有這些效果。」

鄧建明被自己的老樣嚇親，笑言有「趕客」成分：「初初諗邊個咁大整蠱？原來是由老變後生，都好些，因為有比較，𠵱家睇落仲靚仔好多！今次個騷好多Gary（唐奕聰）生前嘅好朋友都話想幫手，好多人嚟支持。未綵排，但都唔習慣無咗佢，每一個細節都預佢一份。」

劉賢德叫粉絲撲飛

劉賢德（Hi-Fi德）叫太極粉絲積極撲飛，稱未知何時會再搞個唱：「𠵱家世界日日改變，呢個騷都因為疫情延期幾次，下次再聚都唔知幾時，可能要30年後先有機會搞，到時我哋仲未死又行得郁，再唱畀大家聽囉！」

娛樂組