港姐首輪面試 陳聖瑜貌似方媛人氣勁 關禮傑26歲大女關楓馨參選受注目

【明報專訊】一年一度《香港小姐競選》今年仍在疫情下舉行，無阻一眾少女追尋選美夢，吸引不少人報名參賽，昨日到電視城進行首輪面試。參賽佳麗質素參差、燕瘦環肥，當中以陳聖瑜、王婳婳及Carina Leung較標青。26歲關楓馨是藝人關禮傑大女，星二代身分備受注目。今屆港姐復辦準決賽，將於8月22日舉行，決賽定於9月5日。

《2021香港小姐競選》首輪面試昨日於電視城舉行，早上約10時，無綫安排佳麗分批乘坐大會專車，由港鐵康城站進入電視城面試，以及穿泳裝會晤評判；評判包括高層曾志偉、樂易玲、何小慧及鍾子綸等。疫情關係，參賽者都戴上口罩，大部分人拍照時才除下口罩，以真面目示人；不過有人急步上車未有回應傳媒問題。

關楓馨：父母知參選 uncle提名

「星二代」關楓馨爸爸是資深演員關禮傑，有爸爸教路，在應對傳媒及鏡頭有優勢。26歲關楓馨有樣有學識，碩士畢業，被譽為「最索星二代」之一。多次傳她會參選港姐，今年終於行動。問是否父母提名？她說不是，是uncle提名，父母知她參選。

26歲陳聖瑜、25歲王婳婳及26歲Carina Leung在眾參賽者中較省鏡。穿上花裙、貌似「天王嫂」方媛的陳聖瑜表示曾任職時尚品牌，現做自由媒體及兼職模特兒；其社交平台不乏性感行山及泳照，擁有3.3萬followers，陳曉華、陳楨怡及蔡嘉欣等多名前港姐亦有追蹤，人氣強勁。王婳婳穿著黑色Deep V裙，笑容甜美談吐大方，與內地女星吳謹言「撞樣」，她表示特意從加拿大返港參選，已接受14日隔離。Carina則以清純外貌取勝。

余詠童似馮盈盈 Cherry識劉佩玥

其他面試佳麗，23歲Chloe身形修長，身穿低胸貼身短裙騷長腿，與前港姐冠軍張名雅有幾分相似，她表示去年於城市大學畢業。24歲余詠童貌似馮盈盈與湯洛雯混合版，她說有人說她似馮盈盈，但不是因此來參選。25歲Cherry的IG有跟劉佩玥的合照。

佳麗中Gine自稱28歲，成為年紀最大的參賽者，她透露現時職業是司儀和主持。27歲Kristy樣貌平均，驟眼看似越南人，她說因媽咪是越南人，所以很多人覺得她不似香港人，其實她在香港出世。

Christina牛津畢業：想挑戰自己

至於高學歷有25歲Christina，畢業於牛津大學，現在是見習律師，參選為挑戰自己。22歲Kimberlie剛畢業於香港大學法律系，由黃桂林提名，她說覺得社會缺乏關注長者和兒童，希望藉港姐身分幫助他們。還有27歲梁嘉茵及26歲Angel，分別是建築系碩士及正修讀香港大學碩士學位。

Kirsten與歐陽震華「撞樣」

去年謝嘉怡奪得港姐冠軍，今屆吸引不少混血兒來參選，包括18歲中德混血兒Jasmin、27歲中泰混血兒Suki、22歲中菲混血兒Kirsten，以及貌似菲律賓人的24歲Marina。Jasmin精通5種語言，身高178cm；Suki做網上寵物產品生意。Marina不懂聽及講廣東話，十分輸蝕。

Kirsten則貌似歐陽震華，現為學生，在哥哥陪同到場，打扮有點「娘」。

部分參賽者質素平平，17歲經濟系畢業的林欣瑜（Mandy）和20歲謝綺琪（Melody）齊孭住書包參選，一副「學生妹」打扮，Mandy表示對自己樣貌有信心，在學校都算是「學霸」。Melody就讀教育大學。24歲Fiona與20歲Marie分別在腳背及後頸有紋身。

樂易玲：紋身不顯眼都OK

無綫高層樂易玲和港姐統籌經理何小慧表示今年收到489份報名表，暫定揀選25名佳麗進入準決賽，若佳麗質素好的話，會將名額增至30名。樂易玲稱佳麗質素較以往好，普遍有大學程度，還有20多名海外佳麗參選，稍後視像面試。她聽同事說關禮傑女兒關楓馨參選，到時會留意。提到有佳麗紋身，她說不顯眼都OK，最緊要靚。何小慧透露準決賽未必在電視城舉行，場地稍後公布。今屆因疫情不會到外地拍外景。

記者：陳釗、林蘊兒

攝影：劉永銳

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