岑麗香產後復工 追女順其自然

【明報專訊】岑麗香（香香）、陳自瑤及吳業坤等昨日出席無綫劇集《寶寶大過天》記者會。馬國明因在內地工作未能現身，透過電話打氣，承諾盡快歸隊參與宣傳。香香於4月30日誕下二子「小腰果」，昨日首度復工，穿吊帶連身花裙，香香目前餵母乳，她說不急於收身，因健康最緊要，不會給自己壓力，幸產後有老公強強和陪月幫手，大子Jacob亦懂得跟弟弟分享玩具，非常溫馨。

送大仔返學跟劇中情景一樣

香香首次演媽咪，劇中跟演她女兒的2歲多小演員有不少對手戲，最深刻是送返學的戲，由最初很黐身狂喊，到後來送到學校即轉身入內，她拍時感受不大，但最近送大仔返學時情景一樣，見兒子入學校時不捨，但又好感動。香香目前湊兩子不輕鬆，要休息回氣，會否追多個女則順其自然。

吳業坤吊兒郎當變稱職爸爸

吳業坤劇中演馬國明弟弟，性格吊兒郎當，但不小心做了父親後，變了有責任心、稱職的爸爸，他覺得自己跟角色的性格有部分相似。開工時跟小朋友演對手戲是最大考驗，但可儲下經驗，留待將來用。

陳自瑤7月拍新劇 感激阿姐賞識

陳自瑤飾育有兩子的全職媽媽，跟張頴康演夫妻，有不少情緒崩潰的內心戲，她感激張頴康拍攝期間從旁鼓勵和支持。為演好師奶角色，陳自瑤刻意近乎素顏演出，希望角色更貼地。早前獲汪明荃力讚演技出色，她感激阿姐賞識，透露7月為新劇開工，但避談是否當女一。近日她在社交網上載近似裸露的性感照，獲網民讚賞。她解釋有穿肉色衫打底，相片走歐美風格才看似裸露感覺，其實絕不性感。

記者：林蘊兒