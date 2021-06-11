廁所蝦碌求婚 洪永城娶梁諾妍

【明報專訊】37歲洪永城與33歲梁諾妍拍拖3年，並已同居一段時間，感情穩定。昨日他們宣布喜訊說：「我哋要結婚啦！」一對準新人各自在社交網分享創意又搞笑的婚照。洪永城冧爆許下愛的承諾：「我希望一世都有你在身旁，追到你是我的僥倖，娶到你是我的福氣。」梁諾妍亦說：「願餘生我們也要一起笑住過！」梁諾妍透露洪永城在廁所求婚，過程充滿歡樂笑到喊。

洪永城與梁諾妍拍拖後愛得甜蜜，有情人終成眷屬，洪永城求婚成功，與梁諾妍已影婚照，婚禮預計在今年內舉行。兩人拍攝具創意又搞笑的婚照，熱愛運動的他們，婚照甚具動感，衣著以簡約便服為主，其中一款梁諾妍以背心T恤、短褲加波鞋，洪永城以白T恤配煲呔，一齊在運動場上跳起；另一款是在湖邊拍攝的溫馨鬼馬相片，兩人一身背包行山打扮，雙手緊握在一起，寓意手拖手，今後一起笑住過。

發表愛的宣言

一對準新人分別在社交網分享結婚感受，他說：「由一齊跑步、到傾電話、睇日出、拍拖、不計劃的旅行、到扮攰逃避跑步、通宵睇動漫、同居、到我們至愛Coco（愛犬）離世、到開工連晚安早晨都沒有機會同你講、到今日一齊攜手踏上我倆的新旅程。好在有你，緊握我手，我希望一世都有你在身旁。追到你是我的僥倖，娶到你是我的福氣，Let’s get Married！」

梁諾妍留言：「下半生手拖手，繼續一起跑下去，繼續跑去世界每個角落。感恩遇到你，常常帶給我歡樂，照顧我，陪我通宵睇動漫睇網球比賽，工作上的互相扶持，願餘生我們也要一起笑住過！」並hashtag我們結婚啦。

辦完大事say yes

梁諾妍透露洪永城求婚過程搞笑又感動。她笑說：「他的求婚過程好多蝦碌嘢，他在屋企個厠所求婚，我覺得好好笑，好有他的風格，成個過程我是笑到喊，不過都好感動。有晚他拍完嘢返屋企，就入咗厠所一陣出嚟，跟住到我人有三急入厠所，他又跟住我入厠所，當我打開厠所門，原來他喺厠所佈置咗個攝錄機，又喺洗手盆度放咗微型燈泡，又有一束鮮花，鏡上又貼心形卡，仲寫上『MARRY ME？』我好笑又感動，我問他點解要喺洗手間求婚，他說知道我一定會去洗手間。最好笑他拎隻戒指出來求婚時，我話我真係好急，你等一等我去完厠所先，結果他要等我辦完大事再求婚，我就say yes。」她稱當時兩人都笑不停。

黃翠如早知婚訊

洪永城好友黃翠如接受《明報》訪問表示早知婚訊，她說︰「當然知道，說不出的感動，終於見證他長大了。叫佢10年前爭我嗰500蚊快啲還畀我，如果唔係唔打隻金豬畀佢。」

翠如在社交網發感言，笑稱感激梁諾妍接收洪永城，她說：「雖然他有太多缺點，又污糟又煩又大男人，脾氣又差，又無交帶……但係你唔要佢，無人要佢了。記住，如果洪大笨蝦你，我一定幫你搞掂佢。祝福兩位我愛的人。」

娛樂組