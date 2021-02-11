MIRROR新歌MV首播 逾40萬點擊 梁祖堯公開向Ian道歉

【明報專訊】男團MIRROR上月舉行完6場演唱會後，人氣持續，新歌《BOSS》MV於前日（9日）在YouTube首播，上架一日已逾40萬點擊率。日前播出的《調教你MIRROR》第三集，成員陳卓賢（Ian）及呂爵安（Edan）剖白內心感受；導師梁祖堯向Ian公開道歉，因他曾向其他人打聽對方的事，令他曾有偏見誤解Ian。

MIRROR推出新歌《BOSS》，MV前晚8時在YouTube首播，上架24小時逾40萬點擊率，成績理想。MV以百老匯音樂劇形式拍攝，充滿故事性，12子飾演不同角色，其中陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）及邱士縉（Stanley）飾演後台工作人員，偶然機會下，4人得到不屬於他們的登台服，換上靚衫後跟7名MIRROR成員走上舞台表演，最後楊樂文（Lokman）以大明星姿態現身，與大伙兒在舞台勁歌熱舞。

Edan與柳應廷（Jer）在MV頻頻做出趣怪搞笑表情，沒有偶像包袱的二人成為亮點。不少「鏡粉」大讚MV超正，歌曲很洗腦，MV鏡頭分佈平均，各隊員有不少大特寫，有粉絲表示MV未推出前，聽歌曲只覺「so far so good」，看了MV後便不停loop。

Edan被讚最平和

日前播出《調教你MIRROR》第三集，Ian與Edan分別剖白內心感受。Ian直認自我防護機制強，除工作外，私人事被討論，多了顧忌，變成不太肯嘗試，性格內向的他，雖由少說話變成較健談，但內心更封閉，被誤會也不解釋。

至於Edan被經理人黃慧君（花姐）讚是隊中最平和的一個，就算當初叫他加入MIRROR事先講明，只是陪襯也沒所謂。Edan說：「無MIRROR我們什麼都不是，最緊要大家有底線、有宗旨，MIRROR是我們的根，由起初不被看好，被人話似MK，無人識被人笑，到今年愈來愈好，更覺得不可以這樣完。」

梁祖堯對Ian有偏見

擔任導師的梁祖堯在社交平台分享與Ian相處感受，透露拍攝前，曾打聽工作人員對Ian的觀感是「你做啲太低能嘅嘢，佢應該未必會合作」、「好cool，有自己諗法」、「同佢講啲嘢如果唔啱聽，預備會有不禮貌對待」等，令梁祖堯擔心之餘又想放棄。他表示首日拍攝跟Ian傾偈，雖然對方要求不要播出有關片段，但當刻開始已對Ian改觀。

梁祖堯稱Ian慢熱、聰明，感受到他是隊中其中一個最真實的人，並說：「嗰種真，就係連我唔係太信任你，我都唔介意畀你見到，咁樣其實對大家都好。」

梁祖堯爆12子在戲劇練習時，Ian哭得最斷腸，彷彿抽離不到。他說：「我帶領這種練習多次，第一次懷疑自己，是不是有些東西挖得太深，究竟之後我能否填補佢心裏面呢一個洞？」

勿憑片面之詞判人死刑

梁祖堯很感激Ian對他的信任，在過程中慢慢打開自己，重現久違的童真笑容，他說：「記得最後一兩日，你（Ian）同我講，就算有啲嘢現實改變唔到，原來願意同身邊信任嘅人分享，每講一次個角度已經有少少唔同，原來真係會輕咗，原來真係會開心咗。我都必須喺呢度向你道歉，因為我一開始聽人哋嘅講法，已經對你有一種偏見，多謝你用你嘅行動提醒我，每個人背後都有難言之隱，如果憑片面之詞去判一個人死刑，呢一種偏見實在很差很差。」

娛樂組