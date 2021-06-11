韓國YouTuber揭開神秘夫婿面紗 崔智友被指嫁牛郎 疑背妻出軌

崔智友丈夫在健身室拍攝的近照公開，有傳他曾任職牛郎，但消息未經證實。

【明報專訊】韓劇《美女的誕生》39歲女星韓藝瑟，最近頻頻被自稱前娛樂記者的YouTuber金勇浩「狙擊」，揭發她曾吸毒、跟富二代拍拖、現任男友曾做牛郎等秘密。前晚輪到韓藝瑟好友兼《天國的階梯》45歲女星崔智友成為爆料目標，在節目上公開其夫婿的相片，聲稱男方同樣曾做牛郎，婚後更駕駛友姐送贈的汽車，接送其他女性到酒店，暗示男方背妻出軌。

韓國傳媒報道，金勇浩日前透過YouTube網上節目，公開韓藝珍與好友崔智友、《懷抱太陽的月光》韓佳人、《華麗的誘惑》車藝蓮及《完美的妻子》高素榮合照，指她們私交甚篤，經常相約到夜場狂歡，而韓藝珍跟男友正是在卡拉OK認識，其他女星亦知情云云，又威脅她們若不關閉社交網站，將會繼續爆料。

崔智友疑為夫婿「洗底」

前晚金勇浩把矛頭指向崔智友，指韓藝瑟的男友柳成宰，跟崔智友的丈夫年紀相若，更公開他的照片並說：「其中一張照片，一看便知是在夜場拍攝，看看他的姿勢，真的很帥。」暗示兩名女星的另一半，都曾任職牛郎。

崔智友於2018年宣布跟比她年輕9歲、任職IT公司的社長男友結婚。聲稱為了保護丈夫私隱，一直沒有公開他的身分及照片。不過，友姐婚後即有韓媒爆料，指她夫婿曾做牛郎，為替對方「洗底」，於是斥資開設IT公司。當時友姐未有否認，僅要求傳媒不要過度猜測丈夫背景。

接送女子出入酒店

金勇浩在節目中諷刺韓藝瑟應該向崔智友學習，為男友開公司，並再爆料指崔智友丈夫曾經駕駛她送贈的汽車出入酒店，可是身邊女性卻非友姐，暗示男方搞婚外情，而友姐似乎並不知情。雖然爆料人聲稱手上還有其他證據，但在節目上僅公開酒店門口照片，難以證實所言真假。

崔智友一方暫時未就事件作出回應，她的粉絲則力撐偶像，指友姐丈夫不是藝人，不應該被公開身分，並到友姐的社交媒體留言支持和鼓勵她。

文：蘇珮欣