陳木勝遺作登上海國際電影節 甄子丹謝霆鋒懷念故友「他是紳士導演」

【明報專訊】電影《怒火》兩名男主角甄子丹、謝霆鋒昨晚現身上海出席《第24屆上海國際電影節》開幕禮。《怒火》是已故導演陳木勝生前最後執導及監製的遺作，甄子丹說勾起對陳木勝的懷念，昔日相處片段仍非常深刻。謝霆鋒眼中陳木勝是一名真正的紳士導演，在影圈彌足珍貴。

兩大型男行紅地氈搶盡風頭

甄子丹在《怒火》身兼監製、動作導演及主演，他與謝霆鋒盛裝在《上海國際電影節》行紅地氈，搶盡風頭。疫情下，近年多個大型影展取消活動或改以線上形式進行，今年《上海國際電影節》能如期舉行，甄子丹有感而發：「這疫情帶給全世界的傷害，所有人都深深被影響，但從積極和樂觀的方向往前看，我們更加珍惜家人和朋友的相處時間，是一種福氣，因為生命是可貴、脆弱的。」

甄：盼觀眾留意港產警匪片

《怒火》是陳木勝的遺作，問甄子丹是否會勾起對陳木勝導演的懷念？他說：「當然有，由與陳導演合作拍劇集《精武門》，到他看過電影《追龍》後，說非常喜歡我的演出，大家開始談合作，開始是在墨西哥拍一個項目，但種種原因下變成現在的《怒火》。陳導演生前每天跟我談拍攝，他離開後，每一刻的片段也非常深刻。」他希望觀眾欣賞《怒火》時，也留意香港的警匪片，仍然是香港電影的王牌。

謝：《怒火》帶有濃厚香港味道

謝霆鋒對於可以行紅地氈感欣慰：「疫情下來到電影節，大家更加謹慎小心，希望人人做足防疫措施，社會可以回復正常運作。」談到相交多年的陳木勝，霆鋒百般滋味在心頭：「我一直希望找到一齣讓自己好有衝勁接拍的香港動作電影，當收到Benny（陳木勝）導演的電話，我就知道這個時候來了！已經多年沒有像《怒火》這種帶有濃厚香港味道的動作電影出現，加上我與Benny多年來所建立的信任，每一次他找我，一定是有大膽的角色讓我嘗試，今次確實機會難得，意義重大！」霆鋒說跟陳木勝導演的經歷：「一時間實在說不完，只能說，他是一位真正的紳士導演，在電影圈彌足珍貴！」

娛樂組