新廣告同日播 事務所送祝福 新垣結衣騎鯊魚慶生

【明報專訊】日劇《逃避雖可恥但有用》（簡稱《逃恥》）主角星野源及新垣結衣上月宣布婚訊後，昨日正值「結衣BB」33歲生辰，雖然在截稿前為止，「人夫」星野源仍未透過社交媒體送上祝福，但她的前事務所LesPros、《逃恥》官方網站，以及各地粉絲均留言道賀。至於她代言日本某大證券公司的最新廣告，亦趁昨日公開，經過電腦特效，見她坐在巨型鯊魚背上游來游去。

昨是新垣結衣宣布結婚後首個生日，雖然「國民妻子」如今明花有主，粉絲依然不離不棄，社交媒體Twitter每年同一日均會出現「#新垣結衣誕生祭」主題標籤，今年亦不例外，從它登上Twitter熱門排行榜便知網民反應如何熱烈。

雖然新垣結衣已跟事務所LesPros解除合約，後者昨日仍上載她的照片並留言：「6月11日生辰快樂，多謝大家繼續支持新垣結衣。」反映賓主一場，再見亦是朋友。至於她跟星野源的定情作品《逃恥》，官方Twitter也來湊熱鬧，公開兩張狀甚可愛的幕後拍攝花絮照片，然後送上祝福，吸引超過3.6萬網民讚好。

最快在2023年引退

婚後回復自由身的新垣結衣，有傳明年接拍NHK大河劇《鐮倉殿的13人》後，最快在2023年引退，轉當全職妻子甚至媽媽。至於婚前接下的廣告代言，仍需履行合約。她為某證券公司演出的最新廣告片「New Life is…」第2輯，趁她生日上架。為了配合廣告主題「無論你是誰，都會冇問題」，片中新垣結衣穿梭奇異世界，包括在深海騎着巨型鯊魚、在月球表面散步、乘坐飛向天際的火車等。

廣告片播出的同時，製作公司亦發放幕後花絮片段，包括新垣結衣練習雙手同時打蛋的方法，雖然她在《逃恥》中飾演善於打理家頭細務的僱傭妻子，現實卻是「雞手鴨腳」，幸好最終都能順利完成拍攝，她忍不住露出滿意的笑容；至於網上討論度較高的畫面，則是她在拍攝乘搭火車的鏡頭時，被攝影師捕捉到她閉目養神一幕，網民估計她在長時間工作後，難免露出倦容，有粉絲表示心疼。