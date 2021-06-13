瞓身演出紅館騷 新歌MV服裝出事 莫文蔚著辱華品牌被內地網民狙擊

【明報專訊】莫文蔚在紅館舉行一連三場《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》前晚開鑼，今次是她最後一個大型演唱會。莫文蔚施展渾身解數勁歌熱舞，有多個華麗、性感、狂野又具型格的造型，展露完美身形與美腿。雖然因疫情及限聚令下入座率只得五成，莫文蔚正能量說都會用盡全力做。她投入演唱會，同時登微博熱搜，皆因她穿意大利名牌Dolce & Gabbana（D&G）服裝拍攝新歌MV；品牌於2018年在內地惹辱華風波被杯葛，內地網民為此留言狙擊莫文蔚；莫文蔚將微博有關照片刪掉，但罵聲仍不斷，叫「滾」！

開紅館演唱會前，莫文蔚（Karen）推出新歌《婦女新知2021》，MV中有多個造型，其中她穿著D&G的長裙，並將微博頭像換上該造型照。有網民發現是D&G，留言：「你穿著辱華品牌掙我們的錢？好意思？」又有說：「D&G辱華後，你是第一個穿著！」有稱Karen有選擇衣服的自由，但歌迷也不再選聽她的歌了；更多留言叫「滾出中國！」Karen火速換掉微博頭像，但未能「止血」，逾萬個留言斥責佔多，但也有說繼續挺Karen並杯葛D&G。

D&G於2018年的廣告以亞裔模特兒使用筷子吃義大利粉，內地網民認為有種族歧視之嫌，品牌設計師公開還擊，品牌被內地網民抵制。

high爆脫外套騷弗到漏身形

至於Karen的紅館騷前晚開鑼，她在台上說：「對上一次紅館騷已是16年前，好多謝你們。今次開騷不簡單，因一年幾時間的抗疫中，有好多騷都開不成，所以好開心和榮幸開到這個演唱會。」又稱今次是她最後一次大型演唱會，「雖然有些吉位，但都會盡力去做。由做藝人第一日開始便對自己講，無論有一萬定一名觀眾，都一定用盡全力做好，所以就算今晚只坐五成，我會用雙倍、三倍、五倍的努力，你們就用10倍尖叫聲送給我」。之後她唱快歌《絕》和《潮濕》，叫全場歌迷起身一齊跳舞，唱至最high時，她脫去外套大力拋出，只穿透視裝露黑色bra的她大騷弗到漏身形。

化身網球女神唱《呼吸有害》

演唱會近尾聲，Karen化身紅衣女郎，彈奏古箏唱《一生所愛》和《Diva》，又與男舞蹈員合跳探戈演繹《情與義》，惹大家聯想她的經典角色「火雞姐」，變成搞笑位。到encore環節，Karen坐在網球球證椅出場唱《呼吸有害》，穿上鑲滿水晶裙的她自封「Tennis女神」，還出動兩名舞蹈員幫她將水晶拖尾裙襬拉開成球網。Karen解釋造型設計別具意思：「今次演出有網球運動元素，我唱歌28年，《呼吸有害》成為樂壇大滿貫，所以多謝Barney Cheng為我設計這條grand slam bling bling裙。雖然只得五成入座率，但個騷絕對沒有偷工減料。」

嘉賓張敬軒當眾幫Karen換衫

Karen以「現今樂壇最全能歌手」介紹嘉賓張敬軒（軒仔）壓軸出場。她跟軒仔合唱《只怕不再遇上》時拖手又攬腰，惹粉絲尖叫。軒仔稱任嘉賓心情緊張似發夢，自爆是Karen多年超級粉絲，在疫情下，很開心可在紅館見證她的28年。Karen解釋唱《只怕不再遇上》原因，因多年前曾為已故張國榮的演唱會合唱此曲唱足20多場，故特別選此歌以示懷念。軒仔上台還有任務，要幫Karen拉開鈕扣拉鏈，拆走歌衫配件，雞手鴨腳的他搞笑向坐在台下的莫文蔚老公說：「I am sorry！無乜幾何幫人除衫，好彩今朝有食早餐，我好驚除錯鈕，令成件衫跌下來。好開心今次在紅館第一次幫天后換衫，任務完成！」Karen隨後唱出多首歌曲Medley，並感觸地對歌迷說多謝，自稱從沒忽略香港，好開心巡迴演唱會帶她回來，以香港為最後一站。說罷便唱《回家》，邊唱邊背向歌迷步上長樓梯頂的入口，並轉身不捨地向歌迷揮手道別，演唱會結束。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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