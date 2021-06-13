陳偉琪完約離無綫轉戰網上賣火腿

【明報專訊】陳偉琪、謝東閔、黃凱儀、胡曦文等前晚到中環出席活動。陳偉琪在無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演「細龍太」Jenny，原本角色觀眾受落，但她去年酒後駕駛罪成後，再被發現與外籍男在夜店飲酒，連串負面新聞令她被無綫雪藏。陳偉琪透露剛與無綫合約屆滿，暫時沒有幕前演出，兩個月前開始在網上經營西班牙黑毛豬火腿生意，反應不錯。她表示無綫沒跟她談續約，不知道是否跟她酒駕及形象差有關。

她相信再演出《愛‧回家》的機會很微，坦言不捨得劇中同事，特別是劇中老公鄭世豪，但她經常約鄭世豪與其太太見面傾偈；她很掛念Jenny這個角色，畢竟做了3年，現在希望網上生意可以闖一番事業。

謝東閔右手韌帶撕裂未放棄拳賽

謝東閔為參加無綫《明星運動會》，半個月前積極備戰練拳，前晚見他面有傷痕，他說因練拳很激烈，已化了妝仍遮掩不到。他透露之前練習時，右手出拳無力兼很痛，入院檢查發現右手韌帶撕裂，要個多月才能康復，基本上不可以出賽，但他好想打，因花了很多心機和時間練習，每日練拳六七小時，兩星期減10磅，這段時間真的以為自己是拳手，如不能參賽好可惜，但會聽取專業意見才決定參賽與否，最重要安全。

記者：柯美