陳自瑤出戰《識貨》難敵壓力爆喊

【明報專訊】鄭裕玲、鄭衍峰和孔德賢擔任主持，黎諾懿、陳自瑤等參加的直播帶貨比賽節目《識貨》昨日舉行記者會。鄭裕玲讚陳自瑤進步神速，由最初未接觸過直播推銷好緊張，但節目去到一半已大有進步，亦估不到參賽同事健談又多形容詞。

陳自瑤透露拍第一集時因壓力太大爆喊，「因對手實在太強，口才和急才都了得。由於我在《好聲好戲》勝出，被他們視為勁敵，在無形壓力下表現很差，對自己失望才當場灑淚。之後調節心情，本着學習迎戰，平常心面對」。她勝出《好聲好戲》後工作量大增，是否事業第二春？她很感恩，珍惜每個機會。無綫是否開劇給她做女主角？她表示7月拍新劇，但未知演什麼角色，亦不知是否女主角。由於要拍劇，女兒交由家人代照顧。

黎諾懿爆小春雞偷酒飲

黎諾懿想不到做這個節目好辛苦，平時可以吹水兩三小時面不改容，但做直銷節目，講到有點累，所以請好友陳敏之幫手。黎諾懿說：「我要保持不強不弱，不會被參賽者視為對手攻擊。我也是這樣教兒子黎峰睿（小春雞），考試不用叻，但不要包尾。」他又爆4歲小春雞試過偷酒飲，竟然不怕苦。陳敏之笑小春雞像黎諾懿一樣喜歡飲酒，爆黎諾懿以前飲得又嘔得，不過已是10多年前的事，現在要照顧小孩，大家都戒了酒。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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