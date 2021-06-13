宣布離婚後再發文講疫苗 大S怒罵︰我們被集體屠殺了

【明報專訊】徐熙媛（大S）日前單方面宣布跟老公汪小菲離婚，稱正辦理離婚手續，據報導火線是汪小菲在微博發文批評台灣防疫措施，稱家人打不到疫苗，大S因老公言論生氣及大吵一場。事後汪小菲表示對離婚事不知情，解釋是擔心家人才說了不好話，求老婆原諒。時隔一周，大S前晚突然在社交網發表「我們被集體屠殺了」言論，當中提到「蔡」字，惹人聯想。經理人稱大S留言跟台灣疫苗接種問題有關。大S「屠殺論」令網民熱議，台灣資深媒體人周玉蔻發文指「屠殺」大S婚姻是「汪」，卻遷怒「蔡」，小心蔡依林抗議。

徐熙媛（大S）在爆出離婚後，汪小菲認錯，並說：「愛所有的家人，我老婆是第一。」求老婆原諒，但大S未有回應，還取消關注汪小菲。大S前晚突然在Instagram的限時動態留言，表示其微博被封鎖，官方IG亦被停止更新，還說︰「我只想說，我們被集體屠殺了！蔡！屠殺我們。」大S的留言引發外界揣測，她未有透露「蔡」是誰，之後刪除帖子，再在限時動態稱︰「這算是集體屠殺吧！」昨晨近6時，大S更新IG限時動態，以黑底白字寫︰「那個…微博跟IG都沒問題…本人手殘不會用…但狠話是保留的奧！」

經理人︰我們的命也是命

大S言論令網民議論，有稱她婚姻出問題，也能扯到政治。大S經理人接受台灣傳媒訪問，表示大S的留言跟台灣疫苗接種問題有關，說︰「限時動態的文字想表達的是，現在全台灣2300萬的人民什麼時候才能打到疫苗？我們不是白老鼠！我們的命也是命！」至於大S與汪小菲的關係，經理人說︰「關於婚姻的部分不再做任何回應，家裏的小事不需要浪費公共資源，現在疫情當下，最重要的是如何能讓人人都有疫苗打！」徐熙娣（小S）被傳媒問家姐大S情况時，她只以兩字「不了」加冒冷汗的emoji回覆，未有評論。

周玉蔻：小心蔡依林抗議

台灣資深媒體人周玉蔻在社交網寫道：「這位大S女士，離婚確實很痛苦，但好說，屠殺你婚姻的是那個經常被你公開貶低的『汪』啊！遷怒『蔡』幹嘛？小心蔡依林抗議！」大S經理人對此回應：「疫苗不足是不爭的事實，但尊重每個人都有表達意見的自由，謝謝蔻蔻姐的關心！」

大S寫出心聲「我要疫苗」

網上流傳一張大S母親在社交網的照片，見到大S與母親拿着黑筆趴在地上，一起寫下4字「我要疫苗」，大S母親留言：「我最叛逆的女兒，今天告訴我她的心聲。」她曾向傳媒表示汪小菲曾要大S帶小孩去內地打疫苗，但小朋友年紀太小，大S決定留在台灣等疫苗。

娛樂組