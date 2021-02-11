MIRROR談私追問題吐苦水 姜濤望粉絲將心比心

【明報專訊】姜濤早前與MIRROR一眾好兄弟到梅窩拍節目《調教你MIRROR》，因有大批粉絲在場阻礙拍攝，姜濤被指當眾嚴厲斥責，令部分粉絲傷心；姜濤事後撰文向粉絲解釋，希望理解他有責任保護與教好粉絲們。

《調教你MIRROR》前晚第5集正是拍到大批粉絲聞風而至，貼身追着MIRROR成員，令節目拍攝受阻，部分環節要取消，12子到茶樓食飯，談及粉絲的私追問題，12子趁機吐苦水，王智德（Alton）曾被歌迷追到返屋企、盧瀚霆（Anson Lo）試過胃部劇痛仍跟等候多時的粉絲合照等。姜濤希望粉絲懂得分場合，支持應重視他及身邊人的感受。他坦言某些場合不喜歡被私追︰「試過有粉絲住在隔籬房，真的太誇張！」他已多次跟粉絲說過不要令他難做，將心比心，就不會做出那種行為。

盧瀚霆自爆被懷疑放料泄行蹤

邱士縉（Stanley）稱經理人提示他們不要親自勸粉絲離開，呂爵安（Edan）亦覺得由他們去開口講會尷尬。楊樂文（Lokman）即說不覺尷尬，因這樣是影響到他們工作，江生（AK）同意要清楚表明立場。Anson Lo自爆曾被指放料泄露MIRROR行蹤，他表示無做過。姜濤認為彼此一定有懷疑，因大家當初剛出道仍處於磨合期。梁祖堯從Lokman、Anson Lo及Edan反應，看出他們之間的問題可能由這件事而起。節目尾聲12子手拖手跟粉絲說話及鞠躬。

娛樂組