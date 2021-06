《色慾都市》續集開拍 主角三缺一圍讀劇本 50後女人疫下生活

【明報專訊】《色慾都市》(Sex and the City)講述4個女人在紐約的愛情與性生活,經過6季劇集及兩齣電影,蟄伏逾10年,終於今年1月宣布會開拍續集《And just like that...》,並安排在影視串流平台HBO Max上架。昨日女主角莎拉謝茜嘉柏加(Sarah Jessica Parker)公開跟另外兩名拍檔的合照,以及準備圍讀劇本的照片,3女角色由30多歲拍到現在已「50後」,新劇還繼續談愛說性嗎?

《色慾都市》系列原有4名女主角,屢傳不和的「Samantha」金卡拉圖(Kim Cattrall)早表明不會拍續集,三缺一情况下只剩「Carrie」莎拉謝茜嘉柏加、「Miranda」仙菲亞尼克遜(Cynthia Nixon)及「Charlotte」 姬絲汀戴維斯(Kristin Davis),另外扮演3女丈夫的基斯諾夫(Chris Noth)、大衛艾根堡(David Eigenberg)和伊雲亨特勒(Evan Handler),以及Carrie的舊愛「Aidan」 尊高拔(John Corbett)、同志好友「Stanford」韋利加遜(Willie Garson)全部會回歸演這齣命名為《And just like that...》的10集新劇。HBO Max暫未公布何時播出,但據報每集半小時。昨日3女主角聚首一堂,跟其他演員一起圍讀劇本,估計開鏡在即。

加入非二元性別角色

據報約有6名演員加盟《And just like that...》,擴闊3女角的社交空間,當中至少有3女角非白人;編劇組情形也一樣,會偏向多元種族,劇組不希望演員全是白人,也不想只說白人的故事,惟其如此才能反映今天紐約市的實况。不過暫時官方公布新加盟的演員,只有《醫人當自強》莎拉雷米里斯(Sara Ramirez),她飾演的Che Diaz是非二元性別棟篤笑藝人,講述Che所主持的播客(podcast),經常邀請莎拉扮演的Carrie擔任嘉賓,這也是《色慾都市》系列首次有非二元性別角色。不過原作負責服裝的Patricia Field由於正趕拍監製戴倫施達(Darren Star)的《艾蜜莉在巴黎2》,所以無暇兼顧,因此推薦了拍檔Molly Rogers頂上,後者亦有參與《色》劇及電影《穿Prada的惡魔》等的服裝工作,應可勝任。

HBO的節目總監基斯博萊斯(Casey Bloys)受訪時表示,《And just like that...》並非要重製一次《色慾都市》主角們30多歲的時候,「故事說女人50後的生活,現實中年過半百的人面對什麽事情,劇中女角也會一樣」。對於扮演Samantha的金卡拉圖拒絕再演出,基斯稱就像現實生活,總有人來去。

另外,莎拉謝茜嘉柏加早前接受雜誌《Vanity Fair》訪問時表示,由於此劇在2021年開鏡,所以疫情也會是劇中不可或缺的一部分,角色都住在紐約市,疫情對他們有什麽影響,會否影響他們的友情?莎拉說經過這些年,Carrie等角色會有什麽轉變,是否適應當下的世界?她十分期待及好奇編劇會怎樣寫她們的故事。

《色慾都市》1998至2004年在HBO一共播出6季,大受歡迎,2008年首度推出電影版,全球收4.18億美元,成績理想,兩年後食髓知味拍續集,票房下跌至2.9億,電影版第3集更胎死腹中。