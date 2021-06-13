【開箱】《第三佈局 塵沙惑》 亞太影后張榕容對「鏡仔」Stanley展笑顏

扮演警察的張榕容表示，從沒想過做女警，因不愛與別人打交道，自言只適合打自己工。

【明報專訊】HBO亞洲近年頻頻推出華語劇，如《獵夢特工》、《通靈少女》及《我們與惡的距離》等，最新原創劇《第三佈局 塵沙惑》今日（13日）在HBO Go及HBO頻道（Now TV 115）首播。此劇由香港ViuTV與台灣嘉揚電影公司合製，HBO發行。由於ViuTV有份製作，人氣男團MIRROR成員Stanley（邱士縉）亦參演一角，扮演在台留學的香港青年，伙拍《逆光飛翔》亞太影后張榕容、《樓下的房客》莊凱勛、《消失的情人節》劉冠廷演出。

多宗案件糾纏一起

《第三佈局 塵沙惑》講述年輕有為的楊啟逍（莊凱勛飾）繼承父親的旅館生意，游走黑白兩道，並接手父親的選區當上議員，憑個人實力廣受歡迎及尊敬。刑警徐梓薇（張榕容飾）是前特勤小組（如香港飛虎隊）成員，身手不凡，因傷轉職刑警。她正直不阿，儘管有案件牽涉檢察官的兒子，長官施壓面臨停職，她仍不妥協。

故事由梓薇到某夜場巡查開始，遇上援交女妮可（黃薇渟飾）被派對搞手林明杰（歐陽倫飾）毆打。梓薇想拘捕林明杰，受害人妮可拒絕提告，並抱怨警方幫不了她，連多次潛入她家偷內衣的變態狂徒也捉不了。梓薇無奈放走林明杰，並私下抽空追捕偷內衣狂徒。妮可其後跟新紮刑警陳家豪（劉冠廷飾）見面，妮可視對方為男友，為他打聽非法入境者資料，但家豪似乎只當她是會發生性關係的線人。某日妮可獲姐夫安排嫖客，往接客途中，在偏僻公路遭姦殺分屍。屍體曝光後，警方加派人手調查，並指案件與23年前一宗分屍案手法相似。

另一方面，家豪追查非法入境者案件時，獲梓薇協助，拘捕了犯人。此案意外扯上姦殺分屍案，兩人私下合力調查，他們懷疑案件與黑幫「毒蛇集團」有關。然而梓薇的上司下令不准她調查姦殺分屍案，將她調職去保護啟逍。沒想到徐楊兩人的命運早在3年前的一宗持械挾持案，已扯上關係。幾宗案件糾纏在一起，讓所有人不知不覺陷入精心策劃的「佈局」中。

張榕容演出前跟刑警操練

《第三佈局 塵沙惑》預計有15集，每周播出兩集。此劇幾宗案件糾纏在一起，要找出誰是真兇及幕後「Big Boss」，尺度頗為大膽，不乏性愛、暴力場面。張榕容與莊凱勛日前接受本報視像訪問時稱，從第三四集開始尺度愈來愈大膽，除了暴力與情慾場面，還展現了人的自私與恐懼，看到人性崩壞一面。

劇中有不少警匪追逐的動作場面，規模不算大，大部分點到即止，其中張榕容兩三下手勢制服疑犯的身手，值得讚賞。據悉張榕容為了這角色，接受台灣刑警的日常操練，學習持搶、拘捕犯人的動作等。張榕容說：「體能及技術的運用外，最重要是接觸到真實的刑警，聽他們分享案例，了解不同犯人要使用不同審問方式，明白到刑警不止是衝鋒陷陣。」她指角色有許多內心戲，「梓薇年少時曾目睹家人被殺害，身為受害者家屬，長大後變得冷漠及欠缺安全感」。張榕容直言角色難演，但她執著於挑戰自我，所以才答應相隔5年再拍劇，「這劇很沉重與激動，雖然我拍得過癮，但不想看自己的演出，因為不想回憶起當時的痛苦感覺」。

張榕容透露跟「鏡仔」Stanley對戲的場面，是她劇中唯一出現幽默感的時候，她還大讚Stanley演技不像新人，懂得培養情緒，「他是我的廣東話老師，跟他合作很開心、輕鬆，拍攝空檔大家一起去吃飯，我介紹了我的朋友給他認識」。莊凱勛也大讚Stanley靚仔，指他長得像柯震東。

莊凱勛愛看港產警匪片

劇中扮演議員的莊凱勛為角色做了許多功課，坦言經過今次演出，了解到全世界的政客都有黑暗一面，為了選票及工作，經常出現利益衝突，所以他不想從政，相反小時候曾夢想當警察，因受港產警匪片影響，「我家裏收藏4000多部影碟，特別喜歡劉偉強及杜琪峯的電影。」香港ViuTV雖有份製作，但《第三佈局 塵沙惑》台味甚重，對白充斥大量台語，服裝造型與攝影效果也充滿當地色彩。此劇題材沉重，看罷有不安感覺，但整體感覺流暢，亦吸引觀衆追看下去，令人更期待ViuTV另一齣與台灣八大電視台合製、姜濤參演的《超感應學園》。