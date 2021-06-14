擔任莫文蔚演唱會嘉賓 林子祥：不要叫Uncle Lam

【明報專訊】莫文蔚早前穿著意大利名牌Dolce & Gabbana（D&G）服裝拍新歌MV，D&G曾於2018年涉辱華風波，內地網民紛紛留言狙擊，莫文蔚工作室事後在微博公開道歉及將MV下架，馬天佑旗下團隊負責MV造型，亦發出道歉聲明。馬天佑昨日出席慈善音樂會，事前透過公關表示不受訪。同場楊張新悅聯同樂隊FreshLife獻唱，她表示相隔近20年再公開唱歌壓力很大，稍後還會到其他有機市集表演。無綫深夜重播《撻出愛火花》，她自言年紀不輕，要睡美容覺，只看了一集。問可有戲癮？她說：「還未想拍戲，現在連唱歌都未解決。」

莫文蔚前晚繼續第2場紅館演唱會，請來林子祥（阿Lam）擔任嘉賓。阿Lam是莫文蔚爸爸莫天賜的學弟，莫文蔚自小已是阿Lam歌迷，加入樂壇與阿Lam認識，才發現他與莫父是校友。兩人一直未有合作，今次邀阿Lam擔任嘉賓一圓合作夢。阿Lam笑言莫文蔚不要叫他Uncle Lam或林伯。莫文蔚乖巧回應：「咁我叫你Lam哥。」莫文蔚提到跟Sally（葉蒨文）相熟，本想請Sally跟阿Lam一齊，阿Lam調皮說：「邊個Sally？」引得全場大笑。莫文蔚於是提議唱Sally歌曲，兩人合唱《零時十分》、《追憶》、《最愛是誰》及《分分鐘需要你》。

記者：陳釗

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