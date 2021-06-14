林雅詩後悔拍三級片 邵音音爆險令劉丹離婚

林雅詩曾因被兒子發現她拍三級片而傷心，最後向對方承認走錯路。（視頻截圖）

【明報專訊】邵音音與林雅詩曾拍三級片，前晚亮相無綫節目《日日媽媽聲》，分享曾受歧視的經歷。邵音音大呻多年來常被誤解為不正經女人，身邊朋友會懷疑她搭上人夫。邵音音更爆出劉丹夫婦因她險現婚姻危機，她憶述：「當年劉丹被朋友整蠱，朋友在電話中向劉丹太太自稱是邵音音，搞到劉丹太太嗌離婚。我本身不知道此事，直至幾年後，劉丹跟我說以後不要跟他打招呼，因為他太太要跟他離婚。」

林雅詩怕被認出 缺席家長日

林雅詩稱當年拍三級片時沒想太多，至結婚生子後才後悔。邵音音聞言說︰「不要後悔，這個世界沒有後悔藥可吃。」林雅詩回憶當年前夫不介意她拍三級片，奶奶也很支持，但她父母不接受，令她很難過。為人母後，因怕被認出，多數缺席兒子學校的家長日，即使出席都戴帽及口罩。林雅詩說：「兒子八九歲時從同學口中知道媽媽曾拍三級片，我非常傷心，盡量笑着對兒子承認當年走錯路。」

邵音音以過來人身分安慰林雅詩，稱人總要面對，即使被攻擊也沒辦法，因為路是自己選擇。邵音音憶述女兒讀小學時亦曾因她遭歧視，老師說女兒及她都是白癡，她致電校務處詢問，有人說不歡迎她這種家長，她有很深體會，並說：「不能生存在別人的口水中間，我們要勇敢面對。」

娛樂組