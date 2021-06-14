被陳柏宇踩到一文不值 符曉薇嬲爆想離家出走

【明報專訊】陳柏宇與符曉薇結婚近4年，育有2歲女兒陳羿辰，夫妻不時甜蜜放閃。不過前日符曉薇突然在社交網發文透露被陳柏宇激親，感到委屈，還說如果不是女兒，已離家出走。她稱當初什麼都不要嫁給陳柏宇，並大爆：「冇求婚、冇禮金、冇過大禮，仲將自己嘅金器畀晒你賣。因為我一路覺得你值得，值得我乜都唔要，淨係要你，我以為你都係咁，你會珍惜我，點知聽到原來我畀咁多壓力你，嗰刻真係想離開。不過算啦，大個女㗎啦，過咗就算，希望以後就算唔稱讚，都唔好踩到一文不值。」符曉薇其後將帖文刪去，但言論已引起網民揣測，是否跟陳柏宇鬧離婚。

陳柏宇悔過書補鑊

陳柏宇其後發文向符曉薇道歉，承認沒有理會太太感受，不尊重對方的態度需要改變。符曉薇冧爆說：「一個會用心去哄你，仲會用千字文認錯的男人，其實好難得，我已找到可付託終身的人。」陳柏宇與符曉薇再開直播解釋事件因由，稱事件愈鬧愈大，並笑言：「好勁件事，令有廣告客戶因為驚我們關係破損，不敢出我們之前拍的東西。夫妻吵架好正常，也是一件平常事情，只是被人煲大，絕冇離婚的想法。」陳柏宇笑稱有一點是真，就是窮。符曉薇澄清金器是她見金價高叫陳柏宇賣掉。

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