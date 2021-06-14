李光洙淚別《RM》 11年犯「千宗罪」 劉在錫挽留

李光洙最後一集不忘搞笑，遊戲中抽到生雞蛋，弄得滿臉蛋汁，但讀出自己寫的信又崩潰大哭。

【明報專訊】韓國SBS電視台長壽綜藝節目《Running Man》（RM）成員李光洙，早前宣布因腳傷而退出節目，之後會專注演戲。光洙主持的最後一集《RM》昨日播出，光洙成為主角，隊友為協助他順利離開《RM》，合力完成多項任務。最後成員互相寫信道別，在歡笑與淚水中，送別演出《RM》長達11年的光洙。

文：蘇珮欣

李光洙今年4月宣布辭演《RM》，上月底錄影最後一集，並於昨晚播出。今集以光洙為主角，名為「我們的特別兄弟」。光洙道出11年來在《RM》最難忘是成員到訪其住所，他為大家煮雞肉湯麵。他又謂最想重溫的，是11年前首次錄影《RM》的SBS大樓天台，以及進行過許多任務的首爾漢江，他還想到訪黑膠唱片酒吧等。不過，他希望跟平時一樣演出最後一集，不想焦點太集中在他身上。

光洙之後與劉在錫、池石鎮、金鐘國、Haha、宋智孝、全昭旻及梁世燦等拍檔一同現身，站在光洙旁邊的池石鎮即大表不捨，但光洙踢爆他：「私下沒這樣說過，在鏡頭前才說。」場面搞笑。今集遊戲目的，是為減免光洙「罪行」，指他在11年來，對拍檔做出「暴力」、「詐騙」及「露體」等多達3353宗罪，應接受1050年「刑期」，成員要一邊重返光洙所選的回憶地，一邊履行各種任務，若成功才能減免光洙「刑期」。其間光洙穿上橙色囚衣，上面寫着「3991」數字，正是代表他從2010年7月11日至2021年6月13日共主持《RM》3991日，別具紀念意義。

《RM》導演發文感謝光洙

隱藏任務方面，成員要暗中與光洙合照，合照最多的可獲禮物。劉在錫為了與光洙合照，忽然騎上他背部，要光洙孭他到停車場，並稱以後沒有這樣的機會，又謂以後沒人給他「欺負」。劉在錫還直接叫光洙宣布不會離開《RM》，稱觀眾會明白，不會驚訝。遊戲方面有猜中文字及模仿光洙致電給朋友，池石鎮扮光洙跟《梨泰院Class》男星安普賢通話，後者未有發現，讓池石鎮過關。

節目尾聲，成員要回答有關光洙的問題，如出道作品、身高、電話號碼等，只有劉在錫、金鐘國及宋智孝答對。其中劉在錫被問到光洙父親的名字時也答對，足證十分了解對方，光洙更感動爆喊。最後各人互相道別，光洙邊哭邊讀出寫給拍檔的信：「不知道要說什麼，感謝各成員，感到對不起，又是對不起……11年來我做得不好，但我盡力了。」智孝、世燦等紛紛落淚。光洙最後向成員送上禮物，節目在一片笑聲與淚水中結束。

另一方面，《RM》導演昨日發文感謝光洙為節目的付出，指他從不抗拒在節目中受罰，甚至為了節目效果而拚命演出，大讚他非常專業。