著涉辱華品牌服裝 自責疏忽內疚

【明報專訊】Karen騷後接受訪問，她表示開3場剛剛好，貴精不貴多。

不做大型可做巨型演唱會

會否收回不再唱大型騷宣言？她說：「我不是不唱歌和表演，只是換個方式，不想再以巡唱的方式去做，覺得在事業下半場可以有其他新嘗試，或者是音樂劇和網上騷，實有方法，或者可以如學友所講，有個比紅館更大的新場地；我話不做大型演唱會，可以做巨型演唱會，有個走盞位的。」

Karen表示最後一次紅館騷碌盡人情卡邀請嘉賓，尤其是學友一口答應十分難得。問怎樣報答老公上台演出？她說：「現在我就交番個人給他囉！」

「平時著衫不理什麼品牌」

談到早前拍攝新歌《婦女新知2021》MV穿上曾涉辱華品牌Dolce & Gabbana服裝，遭內地網民留言狙擊？Karen說：「我都好內疚，因為要專注做這個演唱會，清楚了解成件事後，真的是自己疏忽，我無得賴；其實平時著什麼衫，我真的不理什麼品牌，原來需要小心。我今次沒特別留意造型師借了什麼衫回來，他們覺得適合，叫我著就著，我完全沒過問其他事，是一個好好教訓，以後最細微的事，也一定要自己留意。」馬天佑旗下團隊負責MV造型，亦已發出道歉聲明；有指馬天佑連累她？Karen說：「沒有人想發生任何事，我們成個團隊都有責任。」至於MV下架後，她表示仍未傾如何處理。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com