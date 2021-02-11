ViuTV 3線綜藝節目全升 《調教你MIRROR》收視翻倍吸35萬觀眾

【明報專訊】ViuTV以強項綜藝節目搶攻無綫見成績，昨日公布上周（6月7日至6月13日）無綫翡翠台、ViuTV與香港開電視於黃金時間的直播收視資料。ViuTV於9時半後的3線綜藝節目收視跟對上一星期比較升近1倍；其中《調教你MIRROR》首周收視與《中女唔易做》的收視達「5」字頭，前者收視點5.4（觀眾人數約35.4萬），後者更是ViuTV一周收視之冠，收視點5.5（觀眾人數約36萬）。至於翡翠台同時段收視下跌。

娛樂組

據「CSM媒介研究」的收視數據，上周ViuTV首播的話題選美真人騷《造美人》收視點3.2（觀眾人數近21萬，每1點收視點觀眾人數為65540），跟對上一周同時段播映的韓劇《優雅的朋友們》只有收視點1.8，明顯上升不少。至於《中女唔易做》由2.7收視點升至5.5，《調教你MIRROR》的收視也較對上一周同時段《掃街達人》的2.7升至5.4，升了1倍。至於無綫翡翠台的收視，8時半時段的《逆天奇案》結局篇微升，由24.5升至24.9（觀眾人數163萬）。至於9時半後的《一笑渡凡間》為18.6、10時半《500日後》11.4及11時的《晚間新聞》8.5收視點，皆比對上一周下跌，其中《500日後》與《晚間新聞》跌逾1點收視。

姜濤打籃球舊片上有線港聞

「人氣王」姜濤昨日「紅」到在《有線新聞》出現，事緣有線新聞報道一則有關消委會測試11款止汗劑及體香劑的消息，有近10秒片段見身穿背心、紮了頭髮的姜濤正跟朋友打籃球，見他射籃又笑容滿面。有線新聞記者邱蔚怡還在片段旁白配上了MIRROR歌曲《IGNITED》其中一句歌詞「焫焫焫焫焫焫着」。雖然這是舊片，但以此配合新聞內容也貼切，亦令一眾姜糖睇得好開心，大讚素顏的姜濤靚仔，又稱這名「姜市民」好搶鏡。姜濤看到《有線新聞》的報道也在社交平台分享片段。

還原梅窩私追事件

《調教你MIRROR》第二周播映，今年4月梁祖堯帶隊入梅窩拍攝時發生了私追的MIRROR「鏡粉」影響拍攝，並發生姜濤鬧粉絲事件，令部分姜糖心碎；姜濤在社交平台解釋誤會後才平息。昨晚播映的《調教你MIRROR》將梅窩私追事件始末呈現；由於愈來愈多粉絲蜂擁至梅窩，由數名粉絲急增至約50人，他們在MIRROR及導師梁祖堯拍攝的酒吧門外守候。MIRROR因此停留在酒吧，拍攝進度受影響，部分戶外拍攝項目亦無奈取消。MIRROR勸喻在門外聚集的粉絲離開，經過連串討論後，12名成員決定一齊走出酒吧，由隊長Lokman（楊樂文）、副隊長Anson Kong（江生）及現場擁有最多粉絲的姜濤勸粉絲離開，望給予他們及製作組空間拍攝節目。姜濤事後稱這件事證明MIRROR是12人一條心。姜濤節目中提到私追問題，稱是造成內部矛盾其中一個原因，他也有懷疑，但要是攤開嚟講，他怕影響MIRROR。