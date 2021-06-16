與黃翠如捲「四六」手勢風波 蕭正楠無奈被誤解：無表達任何意思

【明報專訊】蕭正楠（阿蕭）、湯洛雯（靚湯）及簡淑兒等昨日為劇集《一笑渡凡間》結局篇宣傳。談到早前與太太黃翠如跑山時做出「四六」手勢惹熱議，阿蕭有備而來，受訪前叫傳媒惜住他，回應稱手勢無表達任何意思，被人誤解都無辦法。至於黃翠如恭喜洪永城（Tony）的感言，被解讀成「宣示主權」，阿蕭笑稱Tony是老婆的剋星，二人一起便沒好事發生。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

對於與太太黃翠如捲「四六」手勢風波，阿蕭回應：「這些事情真的在所難免，如果大家只是cap嗰一秒（畫面），我真的控制不了。大家睇晒條片就會知咩事，我們真的連續3個幾星期跑步無停過，每朝6點起身跑一個鐘，一直在Instagram記錄跑步情况。」

阿蕭透露翠如沒因事件感不快，只覺無奈，因他們並無表達任何意思，純粹享受跑步和拍片紀念，但別人要誤解都無辦法。

為妻澄清無踩Tony

談到翠如對好友Tony結婚發表恭喜感言，又被網民解讀成「宣示主權」，阿蕭苦笑說：「Tony真的很剋她（翠如），他倆在一起都無好事發生。」他笑稱大家看完文章都應該明白，翠如絕對無踩Tony也非宣示什麼，只是見到一個如細佬般的人，遇到那麼好的太太而感觸，寫多了少少字，並說：「總之我們4個都知是無任何意思，只覺得Tony大個仔，不要辜負身邊這個人的意思而已。」

會否建議太太日後發文小心一點？阿蕭笑言：「我都有叫她靜一點。」不過他之後認真說，當被有心人去諗另一個意思，以至誤解都無辦法，唯有看開一點，又不能因此怕了而不發文，他說：「不可以因這樣放棄自己的人生，無人可停止我們做任何事情，應該繼續做。」

「星二代」選港姐壓力大

靚湯開心劇集有不錯口碑，簡淑兒提議開時裝版，講濟公穿越現代。二人屬同屆港姐，談到新一屆港姐已完成首輪面試，其中有參賽者是靚湯與馮盈盈混合版，靚湯表示沒留意，但知關禮傑大女關楓馨參選，二人雖不認識，但她寄語對方平常心。

靚湯憶起當年因為背住「星二代」稱號，令她很大壓力很驚，以致無自信，靚湯說：「很多人說我們有後台，其實沒有，我就是一個人辦，做了9年才當上女一。我覺得她參選港姐，都是不想靠屋企人，所以我會支持她。」簡淑兒對「佛相」佳麗霍韻璇最深印象，覺得對方樣子慈祥又善良。

靚湯怕看男友劇影響生育

談到男友馬國明新劇《寶寶大過天》播映中，靚湯稱未有時間看，不過當時大家同一時間開工，有時都會探班，見到男友馬國明和岑麗香湊B湊到手忙腳亂，靚湯笑稱看完劇集可能刺激到她不想生B。

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