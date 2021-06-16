【開箱】無綫42年前辦過「明星運動會」 周潤發赤腳跑百米奪冠

【明報專訊】特首上月公布，港府斥資購買本屆東京奧運轉播權，讓本地5間電視台直播或轉播賽事；特首當時稱目的是讓全港市民免費觀看東奧，為本港及國家隊運動員打氣。被視為大台的無綫，即時響應政府號召，副總經理曾志偉上月在記者會稱，政府要求無綫除直播賽事，還要製作一系列介紹及宣傳奧運的節目，由於時間倉卒，所以會先籌備製作《明星運動會》，安排全台藝員及邀請歌手、社會人士參加，務求炒熱奧運氣氛，據報共4集，下月4日首播。

為公益金籌得600萬

《明星運動會》日前舉行誓師大會，藍綠紅三隊隊長分別是王浩信、方力申及譚俊彥，另加張振朗、何廣沛及黃子恆等，算不算一線藝人？由觀衆定奪；藍綠紅3隊有品牌冠名，不放過任何賺錢機會，十分直白。據悉逾200藝人會分成3隊在拳擊、射箭、籃球、排球、羽毛球、乒乓球、游泳、足球及田徑等項目比試。

《明星運動會》這類綜藝節目，並非什麽新概念，台灣三立電視和台視聯合播出的體育競技真人騷《全明星運動會》就連拍了兩季；韓國MBC電視台更是從2010年開始舉辦《偶像明星運動會》，參與的大多是男女團的偶像派歌手，吸引粉絲追捧。其實無綫42年前就辦過《香港慈善運動大賽》，參與者除了該台藝人，還有電影演員，以及社會名流和富商，今天看來更是夢幻名單，所以開個「舊箱」

1978年無綫已辦過慈善步行接力賽，翌年再接再厲，1979年4月8日在南華會球場舉行《香港慈善運動大賽》。翻查資料，當日早上9點半舉行短跑、足球射龍門、競步、障礙賽、保齡球、桌球，連高爾夫球都是比賽項目之一，全程歷時約5小時，參賽者共64人，分成8隊，比《明星運動會》的人少多了，最後為公益金籌得近600萬元善款。汪明荃（阿姐）、沈殿霞（肥姐）、羅文、李司棋、周潤發、謝賢、狄波拉、朱江、黃淑儀等參與賽事，全都是當時無綫的紅星，電影圈則以鄧光榮、黃霑、吳耀漢、井莉等為代表，名流富商方面更有霍英東、何鴻燊、鄭裕彤、夏利里拉、趙世曾、胡應湘，這個陣容不能單以星光熠熠來形容。

參與富商除了捐款，還落場比賽。譬如射籃，阿姐、肥姐、李司棋等女將落場，據當時報章形容，由於規定要站在罰球線以外射籃，阿姐怕不夠力，所以用雙手抛波，算是相當破格，結果她與肥姐雙雙射入4球並列殿軍，冠亞軍則分別是趙世曾與朱江。熱愛足球的霍英東比賽射龍門，結果屈居後來擔任港足教練的郭家明之後得亞軍，當時是冠軍騎師的告東尼及胡應湘也有參與射龍門，但三甲不入。

至於高爾夫球賽，無綫特別設計了一個迷你高球場，時任房屋署長廖本懷和富商鄭裕彤名列前茅，今年初逝世的李香琴，當年是此項目的藝人代表，由於經驗有限，即使打入5個洞，仍要包尾。謝賢參加美式桌球賽，帶同私家Q到場，最終卻敗給賭王何鴻燊；當時報載，譚炳文更一上場即「撻Q」，引來笑聲。

人數不多 感覺盛大

參與百米短跑的藝人計有鄭少秋、黃霑和周潤發；今時今日已是演藝界行山達人的發哥，當年比較瘦，傳媒反而看好鄭少秋勝出。據當時報道，赤足上陣的發哥起步時不止沒助跑，而且一馬當先由頭帶到尾，步步丈八，甚至抛離當時已掛靴的盧德權，以12秒正奪得冠軍，當日他更是籌款最多的藝人，共28萬元。

其時無綫開台還未夠12年，已炮製了不少大型節目及人氣劇集，台前幕後活力十足；慈善節目如畀面派對，除了名流商家，當時亦有官員與運動員參與，比賽人數不算多，卻感覺盛大。反觀響應政府炒熱東奧而炮製的《明星運動會》，為何未能營造這種氣氛？會否重播這個老舊節目，噱頭更大？