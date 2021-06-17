被「姐夫」單立文點評多年 張敬軒：他有資格

【明報專訊】張敬軒（軒仔）、菊梓喬前晚錄影《勁歌金曲》。軒仔新歌《Sweet Escape》成為今年第2首冠軍歌，問他是否想一嘗被「姐夫」單立文點評滋味？他自爆已被對方「親切」點評多年，「姐夫」在電視上只展現三四成功力。當年單立文指他在音樂節目的演出「散修修」，不是鬧他，就是鬧「家姐」胡蓓蔚，是恨鐵不成鋼為他好。軒仔稱年輕一代可能從《愛•回家之開心速遞》認識「姐夫」，其實對方是業內殿堂級低音結他手和監製，有資格點評他。軒仔表示歌手入行久了有時有面子和年資等包袱，加上網上很多意見，要謙虛和有強大承受力。他覺得網上一些有建設性評價，是袋錢落他袋。

與家傭一起上堂學中菜

軒仔的家傭「遮遮」有新「傑作」，他笑言朋友說「遮遮」已成為全港最出名廚師，但快畫上句號。他解釋：「別人去婚姻輔導，我們就一起去接受賓主餐飲輔導。『遮遮』自我發揮能力太強大，為保我生命安全，跟她一起上堂，有20堂，以中餐為主。」「遮遮」是唱得之人，何時帶上節目？軒仔笑言醞釀一個勁的時候，聽過「遮遮」唱歌，絕對上得台。

被指太悲 菊梓喬稍後出開心歌

菊梓喬節目中與幾名素人合唱《只想與你再一起》感開心。是否開心過與傳不和的吳若希合唱？她尷尬笑說：「都開心，希望自己的歌有多些不同版本。」她上次唱《秘密花園》被狠批，但無留下陰影。網民指她唱歌樣子太悲情，已跟公司反映，稍後推出較開心的歌，就算再唱悲慘情歌，都想以正能量方式演繹，避免讓人感到弱者和受欺凌的感覺。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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