林家棟拍《手捲煙》爆粗鬧新人助入戲

【明報專訊】導演陳健朗前晚與演員林家棟、蔣祖曼等出席新片《手捲煙》首映禮，電影去年二三月在疫情最嚴重時開拍，林家棟開心終於上映：「拍攝期間全世界對疫情不了解，都好驚，還在繁盛地方取景，住戶走出走廊張望，看我們有否戴口罩。我叫工作人員聽話戴口罩，我拍完亦立即戴上。我性格是既然要做，就擔心不到那麼多，幸好順利完成，有新演員Bipin Karma參演才花多少許時間。」他透露未埋位傾劇本時，試過用粗口狠罵Bipin Karma。當時Bipin Karma很不舒服，覺得被欺負，他叫對方緊記這感覺，其角色正需要這樣。Bipin Karma雖然是新人，但演得很好。該片入圍多個影展，家棟希望有好的回報，《手捲煙》獲香港電影發展基金資助拍攝，證明他們支持新導演是對的。

沒留意電檢條例指引修訂

商經局刊憲修訂《電影檢查條例》指引，可能構成危害國家安全罪行的電影不宜上映。家棟自言忙於拍攝與古天樂合演的《惡行之外》，接着再為《斷網》補戲，沒留意修訂：「現在說什麼也不公平，我不信懶人包，一知半解，要詳細睇完先講，現在講好武斷。」

蔣祖曼再與林家棟合作

蔣祖曼戲中客串老師一角，「陳健朗做演員時已認識，他說有個角色適合，叫我幫手，我一口便答應。（不收錢？）象徵式收車馬費，不收也可以，想支持香港電影」。她第2次與家棟合作，終於有對手戲，獲益良多。「家棟會講他之前和之後那場戲是怎樣，讓我容易墮入環境和角色 ，又教我怎樣演會好一點。」

記者：柯美

攝影：劉永銳