木村拓哉演《權力遊戲》監製英語劇 18歲光希拍《咒怨》導演新恐怖片

【明報專訊】日本「萬人迷」木村拓哉憑《2046》及《I Come with the Rain》進軍國際影壇,然後無以為繼,直至最近接拍《權力遊戲》監製法蘭杜格(Frank Doelger)的英語新劇《The Swarm》,成為他入行以來首次參演海外劇集,下月將赴意大利拍攝;他的18歲細女光希亦不遑多讓,入行3年首次拍戲,獲《咒怨》導演清水崇欽點演出恐怖新片,不單是東映電影公司創業70周年的重頭戲,更有望挾清水崇之名,打開荷李活市場。

木村拓哉主演新劇《The Swarm》,改編自德國暢銷作家Frank Schatzing的同名科幻小說,講述人類與高智慧海洋生物之間的鬥爭故事,木村飾演科學家小組的創辦人,是個理性與權威兼備的角色。新劇由《權力遊戲》法蘭杜格擔任製作人,法國、德國、瑞士和意大利等多個歐洲電視台跟日本Hulu頻道攜手合作,演員陣容亦相當國際化,預計明年全球同步播放。

法蘭杜格對於木村拓哉加盟新劇表示興奮:「能夠跟日本最著名的藝人合作,令我充滿期待。」由於《The Swarm》全劇以英語對白為主,有網民擔心木村能否應付?事實是早在1999年收到王家衛邀請拍攝《2046》時,木村已努力學習英文,相信可以大派用場。

東映創業70周年重頭戲

木村拓哉跟工藤靜香婚後育有兩名女兒,現年20歲的心美率先進軍日本影壇,透過試鏡獲得笑匠明石家監製動畫電影《漁港的肉子》配音工作,圓了聲優心願;至於18歲的光希亦不甘後人,據雜誌《週刊文春》今期報道,有「恐怖大師」之稱的清水崇導演將於本月中開拍東映電影公司創業70周年的重頭戲,女主角正是首次拍戲的光希。

清水崇執導恐怖片系列《犬鳴村》去年2月在日本開畫,票房收逾14億日圓(約9800萬港元);今年2月推出續集《樹海村》受疫情影響,雖然票房下滑至6億日圓(約4200萬港元),但無阻「三部曲」最後一集《牛首村》(暫名)製作,光希更在劇本完成之前,順利通過試鏡,贏得入行以來首個電影角色。

清水崇憑《咒怨》打開荷李活市場,改編自同名日本漫畫的新片《異變者》更獲影視串流平台Netflix購入版權,今年4月全球同步播放,且看光希能否藉着《牛首村》進軍國際影壇?