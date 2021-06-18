挑戰觀眾審美觀點 《造美人》監製：靚是否人生一切？

【明報專訊】ViuTV《造美人》以改造一班欠自信又貪靚的女人作招徠，由最初的嘲笑式評論，到節目播映到中段，鏡頭前是一班努力改進自己的女人，想不到是熱血故事。監製曾昭隆接受《明報》專訪，說這節目是挑戰觀點，他反問唔靚係咪有問題？唔靚就要畀人欺凌？靚是否就是人生的一切？希望觀眾有更多想法或反思。《造美人》播映至昨晚第10集，劉芷橋與OK姐一直是節目的話題人物，昨晚卻發生「殺死」女主角事件，兩人齊被淘汰未能晉身10強。

記者：唐嘉晞

攝影：鍾偉茵

《造美人》播映前大會公開一班參賽者改造前的照片，在社交平台、討論區洗版，網民的毒舌評論帶到鏡頭前由「Mean精團」代言，外界的反應是意料中事。監製曾昭隆稱評論就是選美的元素，他說：「《造美人》是創新的選美節目，不能預料參賽者質素如何，所指的質素並非外形，是心理質素。她們要在鏡頭前承認『改』了什麼或數自己的缺點。外形的改變只是包裝，為她們增加信心似很抽象的課題，要觀眾投入感受。入圍12個女仔有不同性格，也代表不同範疇。」

劉芷橋壓力爆煲想過退選

16集每集1小時節目，加上7月3日決賽，以3個月時間拍攝，鏡頭背後製作團隊的心血與付出難以想像。被形容「整容失敗」的參賽者劉芷橋一直是焦點，初期她多次在鏡頭前情緒失控爆喊，有網民評她最乞人憎，更多留言勸她睇醫生。曾昭隆說：「這是真人騷，唔係拍戲。她不可能第一集情緒崩潰，第二集便好正常、穩定，因為拍攝時間緊湊，12人入圍的翌日便開始訓練。她在面試時喊，跟訓練時喊是不同壓力，自覺已很努力，但原來未達標準，好多時候是諗多咗，大家也不能阻止她喊爆發泄。她需要適應，融入圈子與參加者互相扶持，改變不是一下子的事，需要耐性，才見到她的改變與進步。」

原來劉芷橋於參賽一星期時已壓力爆煲想要退選，因自覺拖慢了進度。製作團隊一直最關心亦擔心芷橋，鏡頭後大家也給她心理輔導，監製說：「篩選入圍佳麗時，我們不斷問自己，參賽者入選或不入選會對她的人生有沒有改變。我可以講每個入圍的女仔都有原因，這是比一般選美更複雜的。若只需要有熱炒話題的，目標已達便不用搞咁多，但我哋製作節目並非要消費這班女仔，是有良心的製作。」

OK姐幾乎成滄海遺珠

曾昭隆又爆由妹妹代報名的「OK姐」胡靄琪幾乎成為滄海遺珠，他說：「最初有80多個人參加面試，有些人會驚鏡頭，在首輪面試OK姐只傾了一陣，坦白講，她是次選的一批。不過有工作人員報料，在面試房外的OK姐好得意，所以再觀察與了解，她不是想像中傻，有自己想法。」OK姐因此入圍，為節目帶來不少話題，娛樂性十足。曾昭隆形容她是來自「另一個世界」。

不是鼓吹「人工美」

節目給觀眾帶來娛樂，亦有人提及節目對參賽者的嘲笑有欺凌之嫌，又鼓吹「人工美」的社會責任問題。曾昭隆解釋節目前3集的「Mean精團」是給參賽者熱身，她們參選便要面對評論，因為不能禁止別人評論，特別網民的留言很多是個人情緒發泄。

曾昭隆說：「參選便會有評論，無論好或壞的，當然希望適可而止，可以多欣賞別人優點而不是放大缺點，少說壞話多說好話。我哋一班參賽者也經過『修煉』，還有群組互相支持一起面對。芷橋想過回應網上對她的批評，團隊是開放態度不會禁止，但也會提醒她能否逐點回應滿足所有人？豈不是負上更大壓力？最重要是那些評論是否一切呢？至於『鼓吹』人工美的批評我也見過，首先我覺得『鼓吹』這兩個字好特別。有些東西在這社會存在已久，但要隱晦去理解，何不大大方方拍攝下來讓觀眾知道這是什麼一回事。社會已經唔同，我絕對相信看《造美人》的觀眾有分析能力。對或錯是個人的，節目可讓對科研美容好奇的人從中理解更多。其實科研美容只是節目其中一部分，沒有特別標榜，只是大家有好奇心特別留意。過程真實呈現，有沒有需要，就自己思考了。」

望帶給觀眾更多思考

曾昭隆稱《造美人》的決賽是真正的選美，過程中思考變靚之後能否承受？唔靚又是否有問題或代表失敗？其實最重要是心臟夠強大，從而建立自信心與吸引力。參賽者的起跑線不一樣，但最後8人踏上決賽舞台是一樣的。監製與製作團隊3個月來陪着她們一起經歷感受最深，他稱發生了很多事情是意料不及的，在不能劇透的情况下，監製也激動眼紅紅。他說：「過程中有參賽者遇到某些情况或要放棄比賽，但她堅持要踏上舞台不肯放棄，是好熱血令人感動，最後在舞台上的也有自己的故事。有人問誰是冠軍，我心目中決賽站在台上的8個人也是冠軍。我無揀錯！」《造美人》參賽者由認識自己，到知道自己真正需要，靚只是人生其中一段落，從經歷中建立自己的人生。曾昭隆希望節目帶來娛樂外也給觀眾更多思考。

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