危駕罪判160小時社服令停牌半年 柳俊江鬆口氣：剪個靚髮搭巴士

【明報專訊】無綫新聞前記者柳俊江去年與太太鬧離婚，又涉及兩單官司，其中一單官司涉去年12月29日晚上，他駕駛私家車從尖沙嘴一停車場開出，其間未有依交通燈號指示停車，撞倒駛至梳士巴利道與漆咸道南交界的一輛電單車，電單車司機倒地受傷，柳被控一項危險駕駛罪，他早前承認控罪，裁判官昨天（17日）在九龍城裁判法院判處柳停牌6個月及160小時社會服務令，並須自費上駕駛改進課程。

主任裁判官嚴舜儀判刑時亦提醒柳在停牌期間不得駕駛，否則隨時入獄。戴上眼鏡的柳身穿棕色西裝外套配藍色格子襯衫，聞判刑時一臉平靜。

兩單官司總算告一段落，柳俊江昨日在社交平台有感而發：「今天才是2020的終結，看似無盡的憂愁，在陽光下化為灰燼。無窮無盡的低谷，回頭一看，成了一片值得留下足印的遠景，前面還有高有低，但沒有恐懼埋伏。一路上學懂了很多，是人生寶貴的一課，更看清楚自己的種種缺陷，珍惜還有一點可貴的地方。很久沒有過鬆口氣的感覺，連喝水都不能好好享受。就在此刻，重新開始，為自己大叫一聲：加油！」他還換新Look，「剪個靚髮，換件舒服嘅衫，繼續出發……去搭巴士」。

攝影：劉永銳

【案件編號：KCCC1024/21】