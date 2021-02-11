《戀愛預告》點擊逾218萬 撼贏《聲夢》勁敵炎明熹 姚焯菲批准吳業坤做歌迷會會長

【明報專訊】無綫真人騷選秀節目《聲夢傳奇》決賽將於7月舉行，設「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」活動，於本周六節目內開始，讓觀眾投選心目中最喜愛的學員。姚焯菲（Chantel）和炎明熹（Gigi）等9名學員，前晚一同在電視城出席宣傳活動。早前吳業坤（坤哥）透露想幫Chantel成立歌迷會，Chantel笑稱批准對方做會長，更盼日後有機會合作。此外，被淘汰出局的15歲詹天文被爆與學員冼靖峰撐枱腳，疑秘密拍拖。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

Chantel和Gigi人氣急升，Chantel獻唱《戀愛預告》的片段，上載10天已突破200萬點擊，昨晚截至7時，YouTube的觀看次數逾218萬，支持者表示要力谷推至300萬。有人留言稱聽Chantel唱這首歌感「初戀回憶返晒嚟」，包攬老中青粉絲。

Chantel表示當初大家都覺得這首歌很適合她，她聽後也覺得很sweet，好開心大家喜歡。Gigi獻唱《沒有你還是愛你》網上點擊率也過150萬，對於被Chantel超越，她說：「不會不開心，最緊要幫到收視，沒說誰超越誰。」兩人沒有視對方為勁敵，Chantel稱一直視15名參賽者如戰友，Gigi則說從來只會跟自己鬥。

壓力源於自己

問人氣強勁的Chantel，是否對「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」志在必得？她稱不是，大家各自有粉絲支持，人人都有機會。問Gigi可有信心贏回一仗？她表示最重要做好自己，便會有人賞識。她們都認為壓力是來自自己，Chantel承認《戀愛預告》那麼多人喜歡看，更加不能令大家失望，下次要做得更好。

Gigi直認有一定壓力，最重要找到減壓方法，她說：「不過我還未熟悉自己，所以未找到正確方法，但只要盡力做好，就不會有壓力。」

Chantel盼跟坤哥合作

對於坤哥早前自爆是Chantel粉絲，更希望為對方成立歌迷會，Chantel稱得知消息時，感到很驚訝，並說：「竟然有一個唱歌咁好聽，自己又咁仰慕的歌手這樣說，我很喜歡聽他唱歌，所以當刻心情很複雜，以為發夢，要打一下自己。」批准坤哥擔任歌迷會會長？Chantel說：「Ok，批准。希望將來有機會跟坤哥合作，其他歌手都想合作。」

詹天文傳秘戀冼靖峰

14歲學員Chantel給觀眾初戀感覺，有學員也傳出戀事，被淘汰出局未能晉身9強，15歲詹天文（Windy）被指跟冼靖峰（Archie）拍拖，有人聲稱目睹兩人撐枱腳。

日前Archie開live，網民追問：「Where's Windy？」待Windy加入直播後，兩人的互動盡顯默契，Archie連Windy的考試日程也很清楚，被指隔放閃。在《聲夢》同組的他們，日前導師泳兒分享節目花絮照片「泄蜜」，Archie跟Windy在她背後，見兩人共用耳筒，儼如一對小情侶。

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