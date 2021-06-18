電影拍檔戲假情真 秘戀年半共賦同居 菅田將暉小松菜奈隨時閃婚

小松菜奈為了跟男友同居，索性把自己單位退租。

日媒偷拍菅田將暉跟女友住在同一大廈，不時前後腳回家。

菅田將暉（左）與小松菜奈（右）過着同居生活，有傳好事近。

【明報專訊】日本片《啊，​荒野》28歲影帝菅田將暉與《渴罪》25歲女星小松菜奈，先後3度合作拍戲，去年驚爆戀情，二人拒絕回應。據最新一期《女性Seven》雜誌報道，兩人不單秘密拍拖，最近更發展至同居關係，有傳菅田將暉曾向身邊好友透露，已下定決心跟小松菜奈結婚，有望繼《逃避雖可恥但有用》主角星野源和新垣結衣後，日本藝能界另一對銀幕夫妻。

文：蘇珮欣

菅田將暉與小松菜奈去年初傳緋聞，事緣二人先後合演電影《打到甩廢》、《溺水小刀》，以及下月1日在港上映的《情系一線》，並曾多次合拍廣告，終於擦出愛火，於2019年秋天開展地下情。

女友退租進駐男家

據《女性Seven》報道，今年初菅田將暉搬到小松菜奈同一幢大廈居住，雖然位處不同樓層，但已過着半同居生活。事實上，新居質素比不上菅田將暉的舊屋，但他為了接近女友，倒也在所不計。本月初，小松菜奈索性把自己單位退租，與男友共賦同居。

據知情人士爆料，菅田將暉認識小松菜奈後，一直單戀對方，經常向身邊好友大讚女方可愛，並展開熱烈追求。可是曾與韓國男團BigBang隊長G-Dragon傳緋聞的小松菜奈，起初對菅田將暉並無好感。直至2019年秋天，二人拍攝《情系一線》期間，菅田將暉終於打動芳心。

急於「私有化」女友

有傳菅田將暉拍拖後，興奮得邀約好友開派對慶祝「脫單」。去年初，菅田將暉與小松菜奈被目擊同遊大阪某主題樂園，順道慶祝生日，兼回老家「見家長」。菅田將暉早已視小松菜奈為結婚對象，只待女方答允，可能隨時閃婚。據知情人士透露，小松菜奈擁有像混血模特兒的外表，一向深受男士歡迎，經常吸引異性目光，菅田將暉擔心女友被搶，急於把她「私有化」。

提起小松菜奈，昨日她憑《情系一線》及《櫻花》獲頒第30屆日本映畫專業大獎最佳女主角，事業愛情兩得意；影帝則由《午夜天鵝》草￼剛奪得。

另一方面，菅田將暉與《姐姐的戀人》有村架純合演NTV電視台新劇《短劇開始》，本周六（19日）將會播出第10集結局。