【開箱】《極度殺機》 自詡西班牙版《殺神John Wick》

【明報專訊】西班牙燒腦片如《死無對證》、《幻象》及《零下法外》等，一向在港有捧場客，同類劇集《紙房子》拍到第5季，依然叫好叫座，至於西班牙動作片又如何？《極度殺機》（Xtreme）已於影視串流平台Netflix上架，一度登上全球收視排行榜冠軍，戲中嘍囉更把男主角Teo Garcia形容為《殺神John Wick》的奇洛李維斯（Keanu Reeves）跟李小龍混合體，會否名過其實？

導演前作票房慘淡

《極度殺機》由西班牙導演Daniel Benmayor操刀，他曾執導荷李活動作片《飛躍盜》，當年由《吸血新世紀》當紅男星泰萊羅納（Taylor Lautner​）主演，製作費約1100萬美元（約8580萬港元），結果全球票房僅得334萬美元（約2600萬港元），可謂慘淡收場。相隔6年再執導筒，《極度殺機》以西班牙版《殺神John Wick》自居，可見導演野心不小。

故事講述Teo Garcia飾演黑道家族的金牌殺手麥斯，原本打算金盆洗手，跟兒子共度餘生，而他一向視為兄弟的黑幫話事人之子盧塞洛（Oscar Jaenada飾）突然叛變，首先弒父再殺麥斯，後者雖然獲救，卻目睹愛子慘死，為報戴天之仇，於是跟話事人女兒瑪利亞（Andrea Duro飾）聯手，二人花上兩年時間，密謀對付盧塞洛，正當一切準備就緒，計劃卻趕不上變化。

動作場面致敬《殺神》

話說麥斯偶然拯救了販毒少年里昂（Oscar Casas飾），在喪子陰霾下，出現感情投射，卻因里昂衝動，復仇計劃曝光，盧塞洛吩咐手下殘殺里昂全家，再派人圍剿麥斯，最後來個終極對戰，兩個只能活一個。

《極度殺機》動作場面不少，由開場一幕講述麥斯與盧塞洛攜手搗破敵方陣營，到復仇過程的大大小小戰役，以至最終正邪對決，血腥暴力程度媲美《殺神John Wick》，甚至有刻意致敬之處。

例如特技演員出身的Teo Garcia，隨手執起任何物品，包括牆上鐵釘、車房維修工具等，都可殺人於瞬間。不過，視覺效果卻跟《殺》片相差太遠，每次當他以寡敵眾，打鬥過程一片混亂，同屬血肉橫飛，卻欠暴力美學，甚至連數十年前的港產動作片也比不上。

劇情犯駁自打嘴巴

又以麥斯與盧塞洛壓軸一場生死決鬥為例，二人拿着武士刀亂劈，過程冗長毫不刺激，劇中提到盧塞洛曾在日本生活，以武士刀為武器尚可理解，然而麥斯呢？觀眾看着兩個西班牙人，突然化身日本刀客，感覺相當突兀，倒不如埋身肉搏算了。

劇情方面，《極度殺機》犯駁甚多，盧塞洛派出大批殺手圍剿麥斯，後者身受重傷，其子更當場慘死，然後殺手放炸彈，實行毁屍滅迹，編劇竟以瑪利亞潛入屋內，輕易救回麥斯，企圖胡混過關。

另一方面，麥斯詐死以便隱藏身分，並與瑪利亞花兩年時間，精心策劃復仇大計，卻為了非親非故的里昂而暴露自己行蹤，反智程度同樣令人難以接受。