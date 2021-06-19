Billie Eilish 涉辱華舊片段曝光

【明報專訊】曾在社交媒體宣稱「我愛女生」的19歲美國樂壇小天后Billie Eilish，上周遭狗仔隊偷拍她跟演員男友Matthew Tyler Vorce到主題樂園拍拖的照片，緋聞曝光之後，惹來部分粉絲不滿，批評她扮同志，藉此掩飾戀情；言猶在耳，最近有網民透過抖音海外版TikTok上載一段數年前拍攝的舊片，當時Billie模仿亞洲人口音說出侮辱性詞語「chink」（嘲笑「矇豬眼」的中國人），然後再以戲謔方式，扮黑人講英文。有關片段隨即瘋傳，點擊率已過百萬。

捲入種族歧視醜聞的Billie，截稿前仍未作出回應，有社交媒體Twitter用戶批評她的言行「令人作嘔」，反觀內地網民對於暱稱「碧梨」的Billie發表歧視亞裔及中國人言論，微博批判聲音不多，更多的是出言維護：「那個視頻本身就沒有特別針對某一個國家，更何况那時候才不過14歲吧，有點不當言論我覺得是可以原諒的。」

巧合的是，Billie男友Matthew早前亦被傳媒翻舊帳，指他在2011至12年間，曾經發表歧視亞裔人及LGBT族群的言論，前日他透過社交媒體公開道歉，並承諾不再犯錯，未知Billie會否有樣學樣？