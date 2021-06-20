林日曦《大MK日》開騷 田蕊妮麥明詩梁芷珊睇到喊

【明報專訊】林日曦、白只、楊偉倫及東方昇（王嘉偉）演出舞台劇《大MK日》一連38場，前晚在演藝學院揭開序幕。《大MK日》的門票早已售罄，但有機會排後補，大會多次溫馨提示嚴禁炒黃牛或轉售，主辦單位有權禁止黃牛票持票者入場。前日「腦細」林日曦也提醒入場觀眾準時，他在社交平台留言：「今後一個月請所有觀眾準時入場，甚至提早入場，遲到嘅人，會好遲先再畀到你哋入場，到時唔好投訴，喺出面Lur地無用、倒立都無用。」

林日曦強烈要求嚴禁劇透，觀眾睇到又笑又哭，但他們都口密。前晚捧場的圈中人有田蕊妮、麥明詩及梁芷珊等，她們分別搵林日曦「打卡」並在網上分享，她們沒透露劇情卻異口同聲說哭了！田蕊妮寫道：「諗住今次一定會笑到標眼水，結果我啲眼水真係標晒出嚟！不過唔係笑！係比林日曦搞到喊咗！你好嘢！」麥明詩眼濕濕之餘又感觸說：「我起勢咁笑，笑笑吓發覺自己眼濕濕，𠵱家嘅mk已經唔再mk，𠵱家嘅hk……」

至於梁芷珊有感而發寫道：「呢兩年來，我哋每日過日子，心情好複雜，非常痛心、不忘初心、唔敢開心、怕太傷心、好多擔心、全部上心。發覺每日生活做好多嘢，但意義係，要真實地同香港人一齊活過來，繼續走下去！最緊要真實！」

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